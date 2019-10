„Lidé si časem zvolí Bitcoin!“ Anthony Pompliano k dění kolem zamrzlých účtů v Indii a hongkongských protestů

Pompliano pokračuje v sérii svých pozitivních výroků na adresu Bitcoinu. Spoluzakladatel Morgan Creek Digital věří, že Bitcoin pomáhá v Indii a Hongkongu.

Lidé si časem zvolí Bitcoin!

Alespoň tomu věří bitcoinový nadšenec a propagátor Anthony Pompliano. Vyjadřuje se tak v návaznosti s posledními událostmi ve světě. Problémy lidí spojené s poloprázdnými bankomaty v Hongkongu a skandál s tisícovkami zamrzlých účtů v Indii je podle něj jen náznakem toho, co je nevyhnutelné.

Začněme ale jeho dřívějším zajímavým výrokem. Připomeňme si např. letošní léto, kdy Pompliano předpověděl, že na 90 % zaznamenáme cenu za Bitcoin vyšší než 100 000 USD, a to již v roce 2021.

„V srpnu loňského roku jsem předpověděl, že Bitcoin půjde na 3000 USD, kde vydrží nějakou dobu, a poté se vrátí na 10 000 USD. V podstatě to tak bylo… Teď si myslím, že to bude 100 000 USD, ale přibyde více volatility: očekával bych parabolický průběh, jako jsme viděli v červnu. Cestou k 100 000 USD bude plno lidí hlásat, že jsme na maximu – ale nebude to pravda.“

Anthony Pompliano

zdroj: linkedin.com

V roce 2013 založil a byl generálním ředitelem společnosti DigaForce.

V letech 2014 – 2015 pracoval pro společnost Facebook, kde pracoval jako produktový manažer.

Ve Facebooku pomáhal uvést na trh několik produktů – např. AMBER Alerts a Voter Registration.

V roce 2015 pracoval ve společnosti Snapchat v týmu pro růst a zapojení uživatelů.

V roce 2016 založil společnost Full Tilt Capital, společnost rizikového kapitálu v rané fázi.

V roce 2018 spoluzakládal společnost Morgan Creek Digital Assets, která se zaměřuje na poskytování přístupu k blockchainové technologii a digitálním aktivům.

Indie a Hongkong v problémech

Problémy mouhou mít lidé, kteří své peníze uchovávají v bance, zejména pokud se něco stane. Právě proto Pompliano věří, že:

“Lidé se rozhodnou pro něco, co není manipulovatelné, není zabavitelné, není cenzurovatelné, zjistitelné atd. A tak si myslím, že lidé budou pokračovat – zpočátku pomalu – ale v průběhu času více a více lidí si vybere měnu, kterou vláda nekontroluje.

V Indii má v současné době tisíce lidí problém, vybrat si z banky své úspory. V mnoha případech se jedná o životní úspory. Centrální banka Indie totiž prakticky zakázala výběry z banky PMC Bank, omezila totiž výběr na ekvivalent 140 dolarů v příštích 6 měsících. Lidem se to pochopitelně nelíbí a někteří protestují. Ale co zmůžou?

V Hongkongu se vyostřují protesty a kapitál odtéká ze země. V tuto dobu řada lidí vybírá své peníze z bank. U bankomatů se tvoří dlouhé fronty a údajně tak v těchto zařízeních docházejí peníze.

Bitcoin není ovládán

Bitcoin by v Budoucnosti mohl oslovit čím dál více lidí právě proto, že tyto problémy nemá. Žádná instituce nemůže přijít a zmrazit zůstatky, proto by si ho lidé mohli časem zvolit. Anthony Pompliano k tomu uvádí:

„Bitcoin přináší ke stolu spoustu různých hodnotových rekvizit. Součástí krásy bitcoinů je to, že je pro různé lidi cenné z různých důvodů. Pokud jste v zemi, kde se obáváte o někoho, kdo zabaví vaše aktiva, najednou se stane velmi přitažlivá bitconova nezabavitelnost.

A dodává,

že, pokud se obáváte, že žijete v oblasti, kde jste cenzurováni, stane se necenzurovatelnost velmi atraktivní. Pokud jste v zemi, kde existuje hyperinflace, nyní je neschopnost někoho zbavit měny velmi atraktivní. A tak to přináší různou hodnotu různým skupinám lidí.“

Závěr

Lidé v Indii, Hongkongu, Venezuele a jiných místech na celém světě mají problém s fiat penězi. Nemohou se k nim dostat kvůli problémům způsobených bankou, nebo jejich měnu postihla hyperinflace a vláda zakázala její prodej ve větší míře. Anthony Pompliano věří, že právě tyto problémy by časem měly vést k tomu, že se lidé sami rozhodnou pro Bitcoin.

