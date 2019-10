07.10.19 Technická analýza XRP/USD – jako na houpačce?

Čas plyne a po Litecoinu, Etherea a EOS jsem si pro vás tentokrát připravil analýzu na Ripple. Kurz XRP se v srpnu vylil z toho velkého klesajícího trianglu, což mělo za následek oslabení až o 20 % a to prakticky během jediné hodiny. Osobně jsem vylití z trianglu očekával a předpokládal jsem, že cena bude poté strmě i nadále klesat. Přeci jenom se cena vylila z patternu, který se tvořil poměrně dlouho. A to má po technické stránce hodně velký vliv. Vzhledem k tomu, že byl propad hodně tvrdý a trh extrémně překoupený, tak nebylo nic překvapivého, že došlo k retestu spodní hrany velkého klesajícího trojúhelníku. Další vývoj je ale už dost podivný. Respektive, jakoby se trh nedokázal rozhodnout.

Aktuální situace na 4H TF XRP/USD

Vývoj po výplachu

Ta velká červená čtyřhodinová svíce má hodně dlouhý knot, takže snaha o vykoupení zde opravdu byla. Další vývoj zformoval rostoucí trojúhelník a kurz z něj pěkně pump a díky tomu se odehrál retest klíčové rezistence, je právě zároveň spodní hranou velkého trianglu. Po retestu cena Ripplu začala zase klesat. Za necelý měsíc pohyby kurzu vytvořili další strukturu a byl to jenom další trojúhelník, kterých je v grafu opravdu požehnaně.

Vzhledem k tomu, že to byl klesající triangl, tak se spíše dalo očekávat, že se kurz zase vylije. Nicméně, Bitcoin to tehdy popohnal a XRP dokázalo prorazit horní hranu patternu. Průraz byl přesvědčivý a po krátké konsolidaci se zase strmě pokračovalo na sever. V tuto chvíli to bylo dosti matoucí, neboť se cena vrátila zpátky do velké struktury, ze které se nedávno vylila.

Sem a tam

Ripple následně za další dva dny předváděl moc pěkné kousky a udělal 27 %. Do této chvíle to právě hnal Bitcoin, ale tomu už taky došla šťáva. Bylo tedy hodně předpokládané, že se XRP vylije z této struktury znova. Kurz zformoval další klesající triangl, čímž se trh v pdostatě připravoval na průraz klíčového S/R levelu. Příprava se vyplatila a po vylití z útvaru se medvědům úspěšně povedlo shodit cenu i pod klíčovou úroveň. Propad se na krátkou dobu zastavil s odrazem na 0.26463 USD a proběhl retest klíčové hranice.

Pak kurz zase vyklesal k předchozímu supportu, ale po krátkém zaváhání to medvědi tvrdě shodili dolů. Vytvořilo se nové low (dno), ale to bylo vcelku úspěšně vykoupeno a cena se tedy dokázala vrátit k hladině 0.23561 USD. Ripple následně konsolidoval a díky tomu jsme měli další trojúhelník. Jedná se o pokračovací pattern, takže se očekávalo, že půjdeme na jih. To se ale nestalo a nebylo to až tak nic překvapivé. Kurz totiž do pokračovacího útvaru nepřišel ze shora, ale zdola. Technicky jsme tedy nahoru jít měli a to se taky stalo.

Rostoucí kanál

Kurz byl v postupu zastaven až na úrovni 0.26463 USD a následně došlo k pomalému poklesu. Trh se ale nakonec zase trochu zmátořil a máme dalších pár odrazů. Díky tomu už bylo jasné, že trh se pohybuje v rámci zakresleného uptrendového channelu, jehož cílem je zase klíčová rezistence. Před několika hodinami se cena dokázala vyšplhat právě nad úroveň 0.26463 USD a zdá se, že si trh dokázal z rezistence udělat support. Kurz momentálně konsoliduje a vypadá na brzký odraz.

Ale co teď? Kurz si to neustále střídá na jednu, či druhou stranu. Kdyby chtěl někdo například dlouhodobě držet pozici, tak se to prostě nedá, protože vám to dříve nebo později sestřelí stop-loss. Směr rostoucího kanálu je jasný a během několika dní budou býci znovu atakovat klíčovou rezistenci. Reakce na téhle hranici bude samozřejmě mít velkou váhu. Jestli kurz opravdu prorazí, tak to bude pro mě velkým překvapením. I když ale prorazí, tak bych dal ruku do ohně, že se brzy na to zase vylije.

Spíš bych to ale viděl tak, že jakmile se cena dostane k rezistenci, tak se momentum obrátí. Což vlastně znamená, že by se měl kurz vylít i z kanálu. V takovém případě jsou záchytné body 0.26463 USD, 0.24985 USD a 0.23561 USD.

Indikátory

Indikátory nám mohou být v této situaci hodně nápomocné. Hodnoty RSI už jsou v překoupené oblasti, ale stále tu existuje dost prostoru pro další růst. Jestli tedy kurz poroste i nadále k rezistenci, tak budou hodnoty indikátoru dost vysoko. Což by mi právě dalo za pravdu, že dojde k odrazu dolů. Křivky MACD se v poslední době klikatily jako hadi, ale nakonec se zdá, že se zvedá momentum up. Což jde zase proti mé úvaze nad dalším scénářem. Co se týče křivek Stochastic RSI, tak ty budou brzy v překoupené oblasti, což zvedá pravděpodobnost k tomu, že se momentum brzy obrátí.

Závěr

Já vidím XRP hodně bearish a nespravuje to ani ta volatilita, která čas od času kurz dokáže pošťouchnout hodně vysoko. Nicméně, brzo na to přichází o to ještě větší ztráty. Jak už jsem řekl v samotné analýze, tak je třeba vyčkat na reakci v klíčové rezistenci. Až se tak stane, tak budeme vědět hned více.

