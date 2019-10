Prezident Andrej Babiš?. Měl by v politice větší vliv, tvrdí odborník

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro TV Nova nevyloučil, že by jednou kandidoval na prezidenta. Podle politologa Jana Kubáčka by to pro něho byla velmi významná pozice a díky ní by mohl držet zkrátka například premiéry. A pokud se do dalších prezidentských voleb nic nezmění, je podle něj veliká šance, že by se Babišovi podařilo uspět. V nedělním pořadu TV Nova Střepiny premiér Andrej Babiš uvedl, že o kandidatuře na prezidenta zatím neuvažuje. Úplné ne ale neřekl. "Já ještě sám nevím, co bude. Přecejen už mi bylo 65. Člověk nikdy neví. Vyloučit samozřejmě nemůžeme nikdy nic, bohužel jen, že jeden den zemřeme. To je jediná jistota. Ale určitě to není téma," řekl Babiš v pořadu. Prezidentská funkce by mu však podle odborníků mohla pomoci. "Tak vedle prestiže, protože být prezidentem je zvláště v ČR nejvýznamnější a nejváženější politická pozice, které může politik dosáhnout, je to bezesporu vrchol politické kariéry. Lidé na prezidenta pohlíží jinak, mají ho ve větší úctě," vysvětlil pro TN.cz politolog Jan Kubáček. Podle něj by pro Babiše bylo také významné to, že by se stal v novodobých dějinách teprve čtvrtým prezidentem. Premiérů už od té doby bylo mnohem více. Dále by mohl více zasahovat do činnosti premiéra. "Druhý argument je praktický, že prezident sice nemá příliš pravomocí, ale má jednu zásadní. A to brzdící. Může komplikovat život premiérovi a členům vlády. Ostatně současný prezident Miloš Zeman to dělá a částečně to dělal i Klaus a Havel. To může být pro Babiše zajímavé," doplnil Kubáček. Pokud by se stal Babiš prezidentem a premiérem by byl politik z hnutí ANO, mohl by podle politologa také zásadně promlouvat do jeho priorit a práce. "Může dominovat politickému systému a prosazovat neformální politické vize do chodu vlády ČR. Miloš Zeman to dělá, drží své premiéry při zdi. A pak také má ještě jeden bonus, pokud by se mu zadařilo s hnutím ANO vyhrát další volby a přivedl by premiérku či premiéra, ale fakticky lidi, kteří jsou zvyklí být mu loajální, tak pokud by se mu zadařilo v prezidentské volbě, může dosáhnout polo-prezidentského uspořádání. Protože díky loajalitě premiérky, premiéra, může toho prosadit mnohem více," uvedl Kubáček.

Nemohl by ale mluvit do každodenního chodu politiky. "Prezidentská pozice je postavená na diplomacii, na reprezentování navenek, na zahraničních misích a na doporučování jaká by společnost mohla být. Mohl by mít teoreticky pocit, že by do toho nemohl každý den promlouvat, každý den určovat agendu politiky a vlády," vysvětlil politolog.

A jak je to s šancí Babiše stát se prezidentem? "Je to zatím odhad, je to ještě řada let od voleb, ale pokud nedojde k nějakému rozkolu důvěry k Andreji Babišovi nebo k nějaké dramatické ekonomické recesi, kdy by jeho voliči strádali, tak má velmi reálnou šanci uspět. On má velikou výhodu, jelikož má za sebou velmi pevnou voličskou skupina, která mu k volbám vždy přijde. Mohlo by to být o to více zajímavější, jelikož prezidentská volba je velmi personifikovaná a mnozí by mohli slyšet právě na to, že nejdou volit hnutí ANO, ale Andreje Babiše," doplnil Kubáček.

Je také důležité, jak by byla vedena prezidentská volba a kdo by proti Babišovi případně kandidoval. "Někdo by mohl vzpomínat na to, že ANO má vládu a ještě by mohli mít prezidenta. Na druhou stranu jsem k tomu trochu skeptický, jelikož ve své době například ODS vládla a měla svého prezidenta Václava Klause. Myslím si, že ta šance je velmi solidní, ale chápu, proč by Babiš do poslední chvíle taktizoval, a pokud se rozhodne pro prezidentskou volbu, tak to oznámí ‘do roka a do dne‘ před prezidentskou volbou," dodal Kubáček.