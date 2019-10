Likvidita dolaru hlásí mračna na obzoru

V tuto chvíli je důležitá pouze jedna jediná věc: globální likvidita USD. Fungujeme ve světě, kde je dolar zásadní. A proto jeho likvidita slouží jako hlavní motor globální ekonomiky a finančních trhů. Od roku 2014 se svět potýká se strukturálním problémem nedostatku dolaru. Ten je vyvolaný kvantitativním zpřísňováním politiky Fedu a nižšími cenami ropy, což vede k menšímu objemu petrodolarů v oběhu.

Nedostatek dolarů znamená nestabilní prostředí, zpomalení růstu, zhoršení finančních podmínek, vyšší kapitálové náklady na USD (zejména pro bankéře mimo USA) a prodej rizikových aktiv. Nejzranitelnější jsou rozvíjející se trhy, jak bylo jasné už na jaře a v létě 2018, kdy je zasáhla vysoká volatilita a odliv kapitálu.

Nedostatek se bude zvyšovat

V posledních týdnech se problémy kapitálového krytí USD opět zvýšily. Investoři musejí zaplatit více za tříměsíční swapy eura, libry, australských dolarů a jenu na USD. Pro tuto situaci existuje celá řada vysvětlení, ale klíčovým faktorem je dohoda o dluhovém stropě USA uzavřená 2. srpna. Je odložena o celé dva roky a v důsledku tohoto kompromisu americké ministerstvo financí plánuje vypůjčit si během tříměsíčního období dalších 443 mld. USD. V minulém čtvrtletí to bylo pouhých 40 mld. USD. To bude mít zásadní dopady na likviditu USD.

Masivní emise amerického ministerstva financí přicházející v období již existující vysoké poptávky po USD znamená odčerpávání likvidity z trhu a další zpřísňování finančních podmínek během následujících dvou měsíců. To povede k nárůstu rizik pro segmenty trhu, které jsou už tak v dosti nejistém postavení.

Zlepšení likvidity? Nejdříve počátkem nového roku

Začátek roku 2020 vnímáme více pozitivně a předpokládáme, že se finanční situace a likvidita USD zlepší. Centrální banky by v nadcházejících měsících měly dělat vše pro to, aby dokázaly čelit globální recesi obchodu, napětí vyvolanému obchodní válkou a globálnímu zpomalení.

Na základě nejnovějších údajů si všímáme zajímavého vznikajícího trendu: dochází k pozvolnému obratu likvidity centrálních bank. Stále ještě je v hluboké kontrakci, ale směřuje vzhůru. V tuto chvíli je na mínus 2,5 % globálního HDP. Pro tuto chvíli se hlavní část tohoto zlepšení připisuje injekci pozitivní likvidity ze strany BoJ. Ostatní globální centrální banky budou následovat, protože zpřísňování finančních podmínek dotlačí Fed do holubičí pozice a ECB bude potřebovat podpořit ekonomiku eurozóny po delší dobu.



Můžeme také vnímat mírné zlepšení našeho nejoblíbenějšího makroekonomického ukazatele, globálního úvěrového impulsu, který naznačuje možné obnovení růstu HDP v první polovině roku 2020, podpořené hlavně ekonomikou Spojených států. Na základě nejnovějších informací je nyní americký úvěrový impuls na nejvyšší úrovni od začátku roku 2018, na 1,2 % HDP. Dopad úvěrového impulsu je v mnoha zemích zesílen díky fiskálnímu tlaku.



Pokud se očekávání potvrdí, mohlo by to znamenat lepší makroekonomické a tržní vyhlídky pro rok 2020.



O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.