Politico: Velkolepý evropský projekt „datové nezávislosti“ Gaia-X

Berlín podle Politica získává podporu pro vytvoření evropských cloudových služeb. Jeho projekt Gaia-X reaguje na „rostoucí obavy z toho, že tyto služby poskytují velkým firmám, vládním institucím a dokonce i policejním složkám společnosti, jako je Amazon“. K Německu se připojila i Francie a nová cloudová infrastruktura by měla v Evropě vytvořit prostor, aby firmy ukládaly citlivá data u domácích subjektů. Politico dodává, že tento plán je součástí širší strategie nové prezidentky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která chce podpořit „strategickou autonomii“ Evropy.



„Kontrola nad daty je stejně důležitá jako ropný průmysl. Berlín by se rád stal světovou velmocí v oblasti datových technologií. Podle průmyslníků k tomu však dojde jen těžko, pokud zahraniční země budou mít kontrolu nad datovými centry a budou moci tuto svou pozici využívat k tlaku na Německo,“ píše Politico. Benjamin Strasser z německé parlamentní strany FDP to přirovnává k přístupu k zemnímu plyn: Jestliže bude jeho dodávky ovládat jen pár zemí, stává se odběratel politicky závislý. U dat to je podle jeho názoru to samé.



Snahy Německa podporují i rostoucí tenze mezi USA a Čínou, které by podle některých názorů mohly destabilizovat mezinárodní firemní vazby. Karl-Heinz Streibich, který dříve stál v čele společnosti Software AG a nyní působí jako prezident německé akademické instituce Acatech, říká, že „tenze už jsou zřejmé v obchodu, exportu a globálních dodavatelských řetězcích“. To podle něj budí pochyby, zda se Čína a USA budou v budoucnu chovat racionálně, a to včetně jednání s jinými partnery.Německo je hrdé na svou historii inovací a stále více si všímá, že většina jeho vládní a průmyslové infrastruktury používá zahraniční technologie. Na počátku roku například Volkswagen oznámil, že bude využívat službu Amazon Web Services a v oblasti cloudových služeb spolupracuje i s Microsoftem. A služby Amazonu využívá i německá policie pro kamerové záznamy.Gaia-X by měla být podle Politica platformou, kde by data mohly skladovat evropské společnosti všech velikostí. Tato infrastruktura by přitom byla nezávislá na zahraničních poskytovatelích cloudových služeb. Někteří varují, že se tím Německo odřízlo od dění ve světě, ale Němce to neodrazuje. Vnímají hlavně potřebu nezávislosti a bezpečnosti před možností, že by zahraniční poskytovatelé služeb přestali spolupracovat.Evidentní otázkou podle Politica je, zda je Evropa vůbec schopna něco podobného vybudovat. Žádný poskytovatel cloudových služeb totiž není z tohoto kontinentu a Německo v tomto ohledu představuje „rozvojovou zemi“. Němci by přitom chtěli rozvíjet hlavně druhou generaci služeb, která se zaměřuje zejména na průmyslová, a ne na spotřebitelská data, píše Politico.Zdroj: Politico