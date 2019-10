Český průmysl má symptomy německé nákazy. Pozemní stavitelství zaznamenalo prudký pokles

Průmyslová produkce v srpnu letošního roku meziročně klesla o 1,2 procenta. Ke zhoršujícím se výsledkům přispěla odvětví výroba počítačů a elektronických přístrojů, výroba základních kovů, výroba kovových konstrukcí. Naopak průmyslová produkce vzrostla v odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, které je pro naši ekonomiku klíčové. Růst zaznamenala i odvětví výroba elektrických zařízení a výroba základních farmaceutických výrobků.

Další negativní zprávou je, že meziročně klesly tržby z průmyslové činnosti o 3,8 procenta. Domácí tržby klesly dokonce o 7,3 procenta. To firmám zužuje prostor pro investice a úhradu rostoucích mzdových nákladů. Rovněž negativní zprávou je pokles hodnoty nových zakázek, která se v srpnu meziročně snížila o 0,9 procenta. Kvůli klesající hodnotě nových zakázek se český průmysl bude hůře vyrovnat s ochlazováním ekonomiky , které přichází z Německa.

Problémy zaznamenalo i české stavebnictví. Stavební produkce v srpnu 2019 meziročně klesla o 2,4 procenta. Špatná je situace především v pozemním stavitelství, kde došlo k meziročnímu poklesu o 3,8 procenta. V srpnu bylo zahájeno 3294 bytů a dokončeno 3 013 bytů. Oba tyto ukazatele meziročně vzrostly, ale vzhledem k potřebám České republiky stále nejsou dostatečné.

Stavebnictví v naší zemi trápí systémový problém, který spočívá ve špatně nastaveném stavebním zákoně a pomalém fungování stavebních úřadů. Ukazuje se, že procesy ve stavebnictví brání přílivu většího množství zahraničních investic a dynamičtějšímu rozvoji České republiky. Zahraniční investoři kvůli pomalým stavebním procesům uvažují o investicích v jiných zemích, kde nenaráží na administrativní překážky.

Ing. Štěpán Křeček, MBA Hlavní ekonom

BH Securities a.s.

„Německo již začalo roznášet svou ekonomickou nákazu. Obětí je český průmysl , který je kvůli přílišné orientaci na subdodávky do zemí Evropské unie zranitelný. Do budoucna by se čeští průmyslníci měli více zaměřit na produkci koncových výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Ty by měli vyvážet do celého světa,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.