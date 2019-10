Letní přestávka ve stavebnictví

Zatímco u průmyslu se červený výsledek dal čekat, stavebnictví svým srpnovým poklesem přece jen trochu překvapilo. Jeho produkce se totiž meziročně snížila o 3,7 %, což by sice bylo možné dát do souvislosti s loňským vysokým srovnávacím základem, nicméně meziměsíční propad o necelá tři procenta tento argument silně relativizují.Pokles stavebnictví šel na vrub pozemnímu stavitelství, zatímco to inženýrské nadále rostlo díky rozpracovaným veřejným zakázkám zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Za aktuálně slabším výkonem pozemního stavitelství zatím nevidíme odklon developerů nebo útlum poptávky, takže toto jedno číslo není snad třeba příliš přeceňovat. Zvlášť když stavební firmy považují za překážku k růstu především nedostatek pracovníků a nikoliv zakázek.Růst tentokrát zaznamenala jen bytová výstavba, když se počet nově stavěných bytů zvýšil meziročně o 3,1 %. Od začátku roku je to nárůst už o téměř 15 %, což znamená o něco málo více než 3.200 bytů.Největší nárůst výstavby zaznamenává současně nejdražší Praha, kde se letos začalo stavět 3.683 bytů. Je to stále výrazně méně než v dobách recese po roce 2008, a tak ani tento lokální „boom“ s trhem nemovitostí – a zejména cenami – příliš nezahýbe. Na to se stále ještě staví málo v důsledku přetrvávající rozbujelé byrokracie.Stavebnictví se už nejspíše v září opět vrátilo k růstu a za celý letošní rok si podle našeho názoru může připsat zhruba tři procenta.