Rozbřesk: Týden ve znamení Brexitu, obchodních válek a komentářů z Fedu

V uplynulém týdnu čísla z USA ukázala, že geopolitická nákaza pomalu začíná být cítit i v největší světové ekonomice. Mizernou náladu v průmyslu tentokrát doprovodila i horší nálada v sektoru služeb a smíšené zprávy z amerického trhu práce. Poklesy akcií ale v souhrnu nebyly tak výrazné, protože současně rostly sázky na snižování amerických sazeb (v říjnu je pravděpodobnost přes 80 %).



Tento týden je na data v USA i v Evropě slabší a do centra pozornosti se dostanou vystoupení centrálních bankéřů, brexit a obchodní jednání mezi Čínou a USA.



Do Washingtonu míří čínská delegace, která má ovšem podle zpráv agentury Bloomberg návrh pouze dílčích ústupků v několika málo oblastech a o klíčových otázkách státní podpory nebo průmyslové politiky není údajně připravena vůbec otevřít debatu.



Do klíčového týdne současně míří brexit. Příští týden je na programu summit EU k brexitu a zatím jsou jakékoliv protinávrhy Borise Johnsona pro Irsko i EU těžko přijatelné - pokud nedojde k průlomu v jednáních v tomto týdnu, roste pravděpodobnost, že bude muset Boris Johnson požádat EU o další odklad brexitu (zákonná lhůta je do 19.10.). I když je Boris Johnson v nezáviděníhodné situaci, některé průzkumy během víkendu ukázaly, že jeho podpora v Británii stále spíše narůstá.



V neposlední řadě se pozornost soustředí na sérii vystoupení amerických centrálních bankéřů v čele s Jeremy Powellem (úterý), Kashkari (dnes a úterý) a Rosengren (pátek). Na to, že Fed věří snížení sazeb v říjnu z 80 %, zatím holubičí hlasy nezněly zdaleka tak jasně. Uvidíme, zda se na tom v tomto týdnu něco změní...



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna v uplynulém týdnu lehce zpevnila. V tomto týdnu se může plně soustředit na domácí čísla. Průmyslová výroba by ve vleku Německa měla zaznamenat negativní výsledek, ale inflace zůstane poblíž horní hranice tolerančního pásma ČNB. Tedy smíšené zprávy, které by koruně podle nás zatím nemusely dát záminku k dalším ziskům.



Zahraniční forex

Data z amerického trhu práce přinesla rozporuplný obrázek, když na jedné straně míra nezaměstnanosti dále poklesla a na straně druhé růst mezd citelně zpomalil. Trhu tato čísla stačila na to, aby zvýšil sázky na další pokles sazeb Fedu, což eurodolar přitáhlo blíže k hranici 1,10.



Začátek týdne je pro eurodolar dost nezajímavý, když se bude nejspíše čekat na zápis z jednání FOMC (středa večer) a americkou inflaci (čtvrtek).



Ropa

Ropa propadla v minulém týdnu o pět procent poté, co došlo k plnému obnovení saúdské těžby a trh se opět začal koncentrovat na slábnoucí poptávku. Ta se dostává pod tlak nejen ve světle oslabujících makro fundamentů, ale také díky dalšímu vyostření obchodního konfliktu, tentokrát na frontě USA-EU. Zvlášť nepříjemné jsou pak pro ropu signály o zpomalování nejvýznamnějších rozvíjejících se ekonomik, tj. Číny a Indie, jež jsou motorem růstu spotřeby ropy v globálním měřítku.



V tomto týdnu přitáhnou pozornost trhu především analytické reporty z dílny energetických agentur - v úterý EIA, ve čtvrtek OPEC a v pátek IEA. Kromě tohoto budou trh zajímat také fundamentální statistiky k zásobám (úterý API a ve středu EIA). Nakonec pak přijde na řadu aktivita amerických těžařů, která je aktuálně nejnižší od května 2017.