Orel vs. drak. Další kolo obchodní bitvy

Hlavní téma aktuálního týdne je jasné – další kolo obchodní bitvy mezi orlem a drakem. Zástupci Spojených států a Číny se v příštích dnech sejdou ve Washingtonu, aby se pokusili posunout dosavadní obchodní vyjednávání. Nejistota spojená s obchodní válkou dvou největších mocností dlouhodobě zatěžuje ekonomiky i trhy, výsledek proto bude zcela klíčový a určí, jakým směrem se světoví investoři posunou.

Obchodní vyjednávání započne dnešním den, kdy se sejdou zástupci obou táborů. Hlavní kolo debat pak začne ve čtvrtek, kde se za USA postaví obchodní zmocněnec Robert Lighthizer společně s ministrem financí Mnuchinem a na druhé čínský vicepremiér Liou Che.

Tržní víra v dosažení obchodní dohody není silná, přičemž se více přikláníme k tomu, že navrch má Čína. Výkon americké ekonomiky je ve srovnání např. s Evropou sice stále relativně slušný, poslední data však zaskočila většinu trhu, zejména v oblasti průmyslu, která je obchodními spory zatížena nejvíce. Spojené státy navíc tlačí čas. Prezidentské volby se blíží, Donald Trump ke své výhodě potřebuje rozuzlení obchodní války načasovat tak, aby mu přineslo co nejvíce politických bodů. Čína si je toho vědoma, do karet jí tak hraje fakt, že na rozdíl od soupeře nemá kam spěchat. A nakonec, prostor pro vypořádání se s dopady trade wars je v případě USA mnohem omezenější, hovoříme-li o oblasti fiskálu a měnové politiky.

Dá se tedy předpokládat, že trhy budou v příštích pěti dnech naslouchat hlasům z Washingtonu. Pokud bude výstup pozitivní, byť dosažení dohody nečekáme, mohli bychom se dočkat alespoň nějakých vstřícných kroků z obou stran, podpořilo by to zejména riziková aktiva, v případě měn by šlo o emerging markets a procyklické měny. V opačném případě, tedy kdyby setkání dopadlo nezdarem, by investoři zintenzivnili nákupy safe havens. Z prostředí devizových trhů bychom vsadili především na japonský jen a švýcarský frank.

Ze Spojených států se dočkáme i jiných událostí. Sledovat budeme středeční zápis z posledního zasedání měnového výboru Fedu zveřejněný na pozadí rostoucích sázek na snížení sazeb ještě tento měsíc. Pod datech z minulého týdne, která více vyzněla v negativním duchu, přiřazují trhy cutu sazeb Fedu o velikosti 25 bazických bodů v říjnu bezmála 80 %. Uvidíme, jak toto číslo změní komentáře představitelů americké centrální banky, kteří promluví v dalších dnech.

Zaměříme-li se na eurodolar, i přes naplánovaná obchodní vyjednávání mezi USA a Čínou se implikovaná volatilita v týdenním tenoru drží na 5,1 %, což je pod letošním průměrem. Zajišťovací strategie v témže tenoru naznačuje nárůst sázek na long eura oproti dolaru, ta samé se týká i tenoru měsíc, jeden a tři.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0979 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,87 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0944 do 1,1009 EURUSD.*

Závěr minulého týdne nepřinesl na koruně výraznější změny. Kurz nikterak výrazně nereagoval ani na zápis z posledního zasedání ČNB. Nadále se tak nachází nad úrovní 25,70 za euro.

Dnes nás čeká statistický trojboj v podobě stavebnictví, obchodní bilance a průmyslu. Zítra budou zveřejněny maloobchodní tržby a mír na nezaměstnanosti. Ve středu pak inflace.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,73 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,70 až 25,77 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,35 až 23,52 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.