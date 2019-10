Ranní glosa: Týden ve znamení Brexitu, obchodních válek a komentářů z Fedu

V uplynulém týdnu čísla z USA ukázala, že geopolitická nákaza pomalu začíná být cítit i v největší světové ekonomice . Mizernou náladu v průmyslu tentokrát doprovodila i horší nálada v sektoru služeb a smíšené zprávy z amerického trhu práce . Poklesy akcií ale v souhrnu nebyly tak výrazné, protože současně rostly sázky na snižování amerických sazeb (v říjnu je pravděpodobnost přes 80 %).Tento týden je na data v USA i v Evropě slabší a do centra pozornosti se dostanou vystoupení centrálních bankéřů, brexit a obchodní jednání mezi Čínou a USA.Do Washingtonu míří čínská delegace, která má ovšem podle zpráv agentury Bloomberg návrh pouze dílčích ústupků v několika málo oblastech a o klíčových otázkách státní podpory nebo průmyslové politiky není údajně připravena vůbec otevřít debatu.Do klíčového týdne současně míří brexit . Příští týden je na programu summit EU k brexitu a zatím jsou jakékoliv proti-návrhy Borise Johnsona pro Irsko i EU těžko přijatelné - pokud nedojde k průlomu v jednáních v tomto týdnu, roste pravděpodobnost, že bude muset Boris Johnson požádat EU o další odklad brexitu (zákonná lhůta je do 19.10.). I když je Boris Johnson v nezáviděníhodné situaci, některé průzkumy během víkendu ukázaly, že jeho podpora v Británii stále spíše narůstá.V neposlední řadě se pozornost soustředí na sérii vystoupení amerických centrálních bankéřů v čele s Jeremy Powellem (úterý), Kashkari (dnes a úterý) a Rosengren (pátek). Na to, že Fed věří snížení sazeb v říjnu z 80 %, zatím holubičí hlasy nezněly zdaleka tak jasně. Uvidíme, zda se na tom v tomto týdnu něco změní...