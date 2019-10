Babiš jako příští prezident? Prozradil, jestli bude kandidovat na Hrad.

Premiér Andrej Babiš se nechystá nahradit na Pražském hradě Miloše Zemana. Prozradil to v rozhovoru pro TV Nova. Uvedl, že chce věci posouvat dopředu a prezident je spíš reprezentativní funkce. Mluvil také o ochraně klimatu či o tom, jestli jeho vláda vydrží až do konce volebního období. Premiéra Andreje Babiše nemrzelo, že jej prezident Miloš Zeman nezmínil, když mluvil o tom, kdo by se mohl utkat o křeslo prezidenta, až jemu vyprší mandát. Zmínil šéfa odborů Josefa Středulu a prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. "Nemrzí mě to, protože on se mě na to ptal a já jsem mu řekl, že určitě o tom neuvažuji. Já jsem manažer. Já jsem profesí obchodník, jsem člověk, který organizuje, chce věci posouvat dopředu. Prezident je spíš reprezentativní funkce," řekl ve speciálním vydání Střepin Babiš. Pak ale připustil, že stoprocentně nemůže vyloučit, že by jednou změnil názor. "Já ještě sám nevím, co bude. Přeci jen už mi bylo 65. Člověk nikdy neví. Vyloučit samozřejmě nemůžeme nikdy nic, bohužel jen, že jeden den zemřeme. To je jediná jistota. Ale určitě to není téma," řekl Babiš o své prezidentské kandidatuře. Babiš také prozradil, že je připraven se setkat se zástupci studentů, kteří stávkují za lepší klima. Tvrdí ale, že Česko patří mezi premianty v plnění Pařížské klimatické dohody z roku 2015. Zmínil třeba plán ukončení spalování hnědého uhlí, a to jak v elektrárnách, tak v domácnostech. Studentům poradil, že by pro klima měli sázet stromy.

Premiér je také přesvědčen, že jeho vláda hnutí ANO a ČSSD vydrží až do příštích voleb. "Co by ČSSD dělala, kdyby nebyla ve vládě. Pan Hamáček je zachránil tím, že šli do vlády. O čem by mluvili?" řekl Babiš. Hnutí ANO odmítá plány ČSSD, zavést sektorovou daň. Přesto si je premiér jistý, že vláda vydrží.

Babiše ani nerozesmutnělo to, že si podle magazínu Forbes pohoršil v žebříčku českých miliardářů. Propadnout se měl z 2. místa na 4. "Toto je důkaz, že tím, že jsem šel do politiky, jsem si pohoršil. Doufám, že příští rok budu ještě níž," dodal premiér.