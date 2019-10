Topná sezóna se mnohým prodraží. Ušetří ti, kteří topí dřevem

Začíná topná sezóna a některá topiva, jako třeba uhlí, silně zdražují. Na druhou stranu kůrovcová kalamita poslala ceny smrkového dřeva na minimum. Plyn zůstává zhruba na stejných cenách jako vloni. Ti, co vytápějí elektřinou, se ovšem musejí připravit na zdražení v řádu procent.

"Využil jsem kůrovcové kalamity," pochlubil se televizi Nova Bohumil Pelc z Nové Vsi u Chrastavy. Za kubík dřeva platil 500. "Vzal jsem si dva kamiony," dodal.

Pan Pelc bude mít zřejmě jednu z nejlevnějších topných sezón v životě. Vyjde ho na 4 000 na celý rok. Dřevo si ale musel sám nařezat i naštípat. Dva kamiony kůrovcem napadených smrků ho vyšly na 20 tisíc. Vystačí si s tím pět let.

Pokud chcete přijít k hotovému, připlatíte si, ale i tak je to výhodné. Kubík balíků se smrkovým štípaným dřevem oproti loňsku zlevnil zhruba o 300 korun.

"Ceny jsou jako vloni. Tvrdé listnaté dřevo je 2 200. A smrk šel dolu, vloni byl 1 600. A letos? 1 300," řekl TV Nova prodejce dřeva z Dětřichova Leoš Čaban. Důvodem je podle něj nadbytek dřeva kvůli kůrovcové kalamitě.

Nevýhodou smrkového dřeva je, že v běžných kotlích a krbech shoří rychle. "To je jasný, že tam to hoří jako papír, ale v zplynovacím kotli tam to dřevo vydrží," vysvětlil Pelc.