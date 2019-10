Lichtenštejnský parlament jednotně schválil nový blockchainový zákon

Nově stvořený Zákon o tokenech a entitách poskytujících služby založené na důvěryhodných technologiích (Act on Tokens and Entities Providing Services Based on Trusted Technologies; TVTG), neboli Blockchainový zákon, je nyní lichtenštejnskou vládou jednotně schválen.

Lichtenštejnsko jako blockchainový pionýr

Zbrusu nový zákon o použití moderní technologie blockchainu byl v Lichtenštejnsku prohlášen za schválený 3. října 2019. Zákon má sloužit primárně k ochraně investorů, zabránění možností praní peněz a rovněž k celkovému ujasnění přístupu země k blockchainu.

Inovativní zákon vejde v platnost 1.ledna 2020. Parlament Lichtenštejnska zároveň hrdě prohlásil, že z něj TVTG udělá první zemi na světě, kde budou platit kompletní a jasně pochopitelná pravidla pro regulaci tokenové ekonomiky.

Zákon se svou platností přinese nové funkce v regulaci problémových situací, které mohou na trhu vzniknout ve vztahu zákazníka vůči blockchainové službě či naopak. Klienti a investoři se rovněž dočkají nových možností protekce vůči podvodům. Tokenovou ekonomiku v zemi bude navíc hlídat nově vytvořená supervize.

Lichtenštejnský premiér Adrian Hasler dodává:

„Díky zákonu TVTG se naše země dostane do velmi dobrého postavení. Lichtenštejnsko tak bude inovativní a regulačně jasnou a bezpečnou lokalitou pro poskytovatele tokenové ekonomie.“

Spoluautor nového blockchainového zákona Thomas Nägele dále vysvětluje:

„Pozitivní ohlas lichtenštejnské vlády vůči našemu návrhu poukazuje na celkovou důležitost TVTG. Náš zákon nejenže utváří tržní jistotu pro veškeré účastníky a zájemce, je rovněž počátkem nové éry tokenové ekonomiky. Lichtenštejnsko tak opět ukazuje světu, že je pionýrem blockchainu v srdci Evropy a ideální lokací pro ambiciózní FinTech projekty.“

Krypto společnosti se hrnou do Lichtenštejnska

Lichtenštejnsko se pomalu ale jistě stává nejatraktivnější zemí světa pro nově vznikající projekty na základně průlomové technologie blockchain.

Do země se nedávno mimo jiné přesunula i známá kryptoměnová burza Bittrex.

Závěr

Nové zprávy z Lichtenštejnska nám názorně ukazují, že se tato země v srdci Evropy tokenizace nebojí a přistupuje k ní tak, jak je třeba.

Ostatně, protekce investorů a regulace v oblasti praní peněz jsou jedním z kroků, jež budou nezbytnou součástí pro budoucí legitimizaci celého blockchainového průmyslu.

Pomalu ale jistě tak můžeme pozorovat přechod z neregulovaného divokého západu pump & dump schémat v legitimní oblast trhu, do které se nebudou bát vstoupit i investoři z řad těch, kteří kryptoměny doposud považovali za absolutní bláznovství a jedno velké Ponzi.

My dáváme samozřejmě vládě Lichtenštejnska palec nahoru a jsme zvědaví, které světové země se vydají podobným směrem.