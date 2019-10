06.10.19 Technická analýza LTC a XLM – Kdy konečně porostou?

V dnešní technické analýze se podíváme na Litecoin a Stellar. Stejně jako Bitcoin, tak i LTC a XLM se po prázdninách pěkně propadly, proto se zaměříme na to, od jakých hodnot by se tyto altcoiny mohly odrazit směrem vzhůru.

Technická analýza: LTC/USD

Vítejte tradeři při dnešním update kryptoměnového páru LTC / USD. Při pohledu na graf vidíme, že LTC opustil svůj bullish kanál.

Momentálně je LTC stále bullish, co se týče pohledu od začátku roku, ačkoliv od halvingu z 6. 8. 2019 vidíme bearish strukturu. Nyní se hodnoty na LTC pohybují kolem 56 USD a tato hodnota zapadá do weekly supportu, který se vytvořil v srpnu 2018.

Z pohledu na graf soudíme, že tento support je vážným kandidátem na zastavení propadu a LTC se může na hodnotách supportu 52-63 USD odrazit směrem vzhůru. Těžko uvěřit, že se LTC ještě před 3 měsíci pohyboval na hodnotách 144 USD. Dnes je situace

jiná a kdo neprodal před halvingem nebo v čase halvingu, má dnes výraznou ztrátu, resp. jeho investice ze začátku roku se rovná jen několik desítkám % zisku.

Má LTC šanci na nové probuzení a dosažení hodnot nad 100 USD, popřípadě top hodnot 140 USD? Vše závisí od toho, jaká bude celková nálada na trhu a jak se zachová Bitcoin. Propad LTC není ojedinělý, vidíme jej na 98% altcoinů. Není to ani otázka toho, co udělal LTC, ale plošného výplachu trhu. Možným spouštěčem propadu bylo léto a předpoklad, že investoři prodali před létem, aby vybrali zisk.

Léto ale skončilo, přesto se trh s altcoiny stále neprobudil. Možnou příčinou je i Bitcoin, který po BAKKTu propadl z 10 200 USD na současných 8 300 USD, přičemž před pár dny se prodával i pod 8 000 USD!

Pokud by se měl LTC někde odrazit, předpokládám že právě na současném supportu, na kterém se nachází. Pokud se tak nestane obávám se, že se LTC propadne až na dno z konce roku 2018. Hodnota LTC by se tedy pohybovala okolo 30 USD, což by znamenalo ještě 50% propad hodnoty ze současné ceny.

Technická analýza XLM/USD

Dnes se podíváme také na XLM / USD pár. XLM v roce 2019 nezaznamenává nejlepší investiční růst. Momentálně hodnoty na 0,058 USD znamenají, že XLM je stále v bear marketu od konce roku 2017.

Pohled na graf odhaluje masivní propady, léto tomuto trendu nepomohlo a statistiky mluví samy za sebe. Během roku 2019 XLM propadl o 48,13% (od 01.01.19) k dnešnímu datu psaní článku. Při pohledu na graf mám zakreslenou abc formaci, ale s nejmenším ropztylem, protože neočekávám výrazný růst na XLM. Podle mých zkušeností by musel XLM vytvořit nejdříve konsolidaci před mírným růstem. Momentální support je na hodnotách 0,052 USD. XLM stáhl očekávání investorů na minimum a obávám se toho jak dlouho mu bude trvat dokud se nadzvedne na hodnoty které přesvědčí investory na větší investice.

