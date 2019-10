Víkendář: Co přinesou iPhony na čtyřech kolech

Samořídící automobily by měly vést k revoluci v dopravě. Investor Keith Noonan nabízí na stránkách Fool.com ucelený přehled jejich problematiky včetně investičních implikací. Historie automobilové dopravy začala na počátku minulého století a od té doby bylo vždy považováno za samozřejmost, že tyto stroje ovládají lidé. Dnes se ale objevují vozy, které dovedou samy zaparkovat nebo varují před nehodnou. A tím to zřejmě zdaleka nekončí.



Noonan poukazuje na to, že míra autonomie vozu je obvykle hodnocena podle šesti základních úrovní. Úroveň nula odpovídá nulové autonomii, řidič je odpovědný za všechny úkony, i když mu může pomáhat například nějaký výstražný systém. Úroveň jedna se týká aut, která mají asistenční systémy, úroveň dva je již částečným samořízením. Takový vůz dokáže například držet směr v daném jízdním pruhu a udržovat odstup od vozu před ním.





Úroveň tři je „podmíněnou autonomií“, kdy je třeba řidiče, který však za určitých podmínek nemusí jízdu sledovat. Musí být ale stále připraven převzít řízení, pokud tyto podmínky pominou. Úroveň čtyři již nepotřebuje řidiče, který je připraven řízení převzít. Nicméně mohou nastat podmínky, kdy je samořízení omezeno, například při jízdě mimo silnici či v nebezpečných situacích. A řidič má vždy možnost převzít řízení. Poslední úroveň pak znamená, že automobil je autonomní ve všech situacích a nevyžaduje v nich pomoc řidiče.Investor píše, že některé vozy dnes dosahují úrovně 2 a 3, úroveň 4 je stále ve fázi testů a vývoje. Ford by měl podle očekávání takové auto představit v roce 2021 a to samé platí u Volva a Baidu. Šéf Tesly Elon Musk pak tvrdí, že jeho společnost představí elektromobil s autonomií na úrovni 5 v roce 2020. Nicméně analytici jsou k takovému cíli skeptičtí a například spoluzakladatel Applu Steve Wozniak tvrdí, že takové technologie budou pro uplatnění v praxi potřebovat ještě řadu let. John Krafcik, který stojí v čele společnosti Waymo, se pak podle svých slov domnívá, že plné autonomie nebude dosaženo nikdy.Investor uvádí, že autonomní vozy mohou být podle řady studií bezpečnější, ovšem také již způsobily některé vážné nehody. A poukazuje i na to, že většina měst, ve kterých jsou zatím tyto technologie testovány, má poměrně jednoduchý silniční systém a přívětivé podmínky ve formě suchých vozovek. Podle průzkumu z roku 2019 by pak mělo 71 % Američanů obavy z plně autonomního vozu, v roce 2018 to bylo 73 %. Jen 19 % tázaných řeklo, že by do takového auta bez obav posadilo své děti.Investor se domnívá, že pokud půjdou věci očekávaným směrem, samořídící auta nakonec skutečně dramaticky omezí počet nehod na silnicích. A lidé budou mít díky nim k dispozici mnohem více volného času. Během jízdy mohou pracovat na projektech, hovořit s jinými lidmi nebo se věnovat zábavě. To vše se může projevit i na produktivitě a zlepšení kvality života. Za pozornost ovšem stojí také to, že podle průzkumu společnosti Gallup z roku 2018 v USA 34 % lidí velmi rádo řídí a určité potěšení z řízení má dalších 44 % z nich. To může naznačovat, že k úplnému předání kontroly nad vozem může existovat značná averze. Což je důležité i v souvislosti s úvahami, že prudké zlepšení bezpečnosti na silnicích by mohlo vést vlády k úvahám o přímém zákazu automobilů bez schopnosti samořízení.Banka Morgan Stanley hovoří o autonomních vozech jako o iPhonech na kolech. Chce tím poukázat na jejich obrovský potenciál. Nicméně to, jak moc tato technologie změní současná odvětví, není ani zdaleka zřejmé. Tato auta mohou být například pronajímána pro sdílené jízdy. A je možné, že směřujeme dokonce do stavu, kdy budou velké automobilky vozy vlastnit a lidé si je budou od nich jen pronajímat v závislosti na své potřebě dopravy.Investor nakonec poukazuje na to, že Alphabet má velkou výhodu, co se týče objemu dostupných dat, která mohou být pro autonomní řízení využívána. K tomu disponuje předními programátory, silnou finanční pozicí a zdroji, které mu dávají prostor pro dlouhodobé investice do autonomní dopravy. Jeho organizace Waymo je pak považována za jednu z hlavních na trhu autonomních vozů. GM má zkušenosti s výrobou aut ve velkém měřítku, jeho společnost Cruise budí zájem v investorech a je považována za jednu z nejvýznamnějších v oblasti samořídících technologií.NVIDIA se specializuje na grafiku a systémy tvořící jádro „zraku“ autonomních vozů. Její datová centra by také mohla těžit z rozvoje autonomie. NXP Semiconductors je největším světovým dodavatelem automobilových počítačových čipů, včetně těch pro infotainment. Baidu má vedoucí pozici na čínském trhu internetového vyhledávání a tudíž pracuje s ohromným množstvím dat, která mohou zlepšovat jeho systémy umělé inteligence.Zdroj: The Fool.com