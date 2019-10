Česká koruna v roce 2020: Doufat v nejlepší, připravit se na nejhorší

Forwardové body na trhu s eurokorunou jsou na nových maximech. Eura je možno prodávat na forward za výrazně lepší kurz než ten rozpočtovaný ve většině predikcí. Zvážit lze také zajištění FX collarem, kdy je stanoven zajištěný kurz na úrovni toho rozpočtovaného a zůstává možnost využití případného většího oslabení koruny.

Padající listí, podzimní větry, déšť a klesající teplota neurvale připomínají blížící se konec roku. Čtvrtý kvartál je tu a s ním nejvyšší čas dokončit plánování toho, co provede koruna příští rok, a hlavně s tím něco udělat. Podívejme se na pro a proti volby takzvaného rozpočtovaného kurzu a dvě možná zajištění proti nechtěnému odchýlení od tohoto plánu z pohledu českého exportéra.

Rozpočtovaný kurz

Jaký stanovit rozpočtovaný kurz na příští rok (nebo jiné období)? Nechcete-li vytvářet vlastní FX předpovědi od základu, nabízí se využít predikce makroekonomů, případně prostě počítat se současným kurzem, respektive průměrem za několik posledních měsíců.

Predikce analytiků v sobě destilují mnoho protichůdných vlivů z domova i zahraničí, které s kurzem budou hýbat. A že jich bude v příštím roce hodně – možná recese, vývoj sazeb, brexit, obchodní války, americké prezidentské volby a mnoho dalších. Konsenzus ekonomů v průzkumu ČNB hovoří o kurzu koruny na úrovni 25,50 EUR/CZK. Spektrum předpovědí je od 24,75 po 26,50. Ekonomové z České spořitelny a analytici z ČNB patří k optimistům s výhledem zhruba 24,90 EUR/CZK.

Využít konsenzus pro rozpočtovaný kurz je podobné jako počítat s průměrem posledních měsíců. Je to jednoduchá volba pro plánování, ale může být problematická, protože plán pak nepočítá se zhoršením FX podmínek. I když výraznému posílení koruny brání pozice nerezidentů z intervencí, koruna je stále podhodnocená a očekávání jejího mírného posilování je rozumný předpoklad. I když jde kurz EUR/CZK poslední rok a půl "do strany", plán je robustní. Je naopak ošemetné zahrnout do plánu předpoklad většího oslabení koruny. Takový market call může vyjít. Nevyjde-li však, ukáže se, že plán byl postaven od začátku na chatrných základech.

Forwardy na maximech

Nedávný vývoj úroků nahrává tomu, aby se skutečný kurz od toho plánovaného příliš neodchýlil na "špatné" straně. Nové kolo podpory ekonomiky ze strany ECB a současně úvahy ČNB sazby naopak ještě zvýšit vyslaly forwardové body na EUR/CZK k novým mnohaletým maximům.

Prodejem části eur na forward lze tudíž výrazně snížit riziko přestřelení plánovaného kurzu (s výjimkou plánu výrazného oslabení koruny), například zajištění 50 % prodejů eur za 26 EUR/CZK, a půjde-li kurz na 25 EUR/CZK, výsledný efektivní kurz nepřestřelí plánovaný kurz 25,50 EUR/CZK.

Zajištění collarem

Kladné forwardové body a částečné zajištění prodejů eur dávají prostor docílit lepšího efektivního kurzu než plánovaného, půjde-li kurz koruny "do strany" nebo oslabí. Máte-li velké obavy nebo silné přesvědčení, že koruna oslabí více, než kolik započítávají forwardové body, zvažte i zajištění prodejů eur collarem.

Zajištění collarem a rozpočtovaný kurz posílení koruny fungují podle otřepaného "doufejme v nejlepší, ale buďme připraveni na nejhorší". Collar je zajišťovací strategie, při níž místo pevného forwardového kurzu zvolíte nižší zajišťovací kurz než forward. Výměnou za horší zajišťovací kurz než forward máte možnost prodávat eura za lepší než spotový kurz, a to až k omezení horního kurzu, nad kterým již na dalším oslabení koruny neparticipujete.

Indikativní příklad pro rok 2020 (měsíčně): Zvolíme-li plánovaný (a tedy zajišťovací) kurz 25,50 EUR/CZK, collar dává možnost prodávat za spotový kurz až k 26 EUR/CZK. Alternativně, zvolíme-li plánovaný (a tedy zajišťovací kurz) 25 EUR/CZK, collar dává možnost prodávat za spotový kurz až k 27 EUR/CZK.