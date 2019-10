Na bitcoinovém trhu panuje strach!

Bitcoinoví investoři jsou v současné době ve stejně pesimistické náladě, jako tomu bylo během medvědího trhu v lednu. V té době se Bitcoin obchodoval pod cenou 4 000 USD a panoval extrémní strach.

Crypto Fear & Greed Index

Tyto údaje vyplývají z dat Crypto Fear & Greed Indexu (CFGI). Cílem tohoto indexu je poskytovat měřítko každodenního sentimentu na trhu. K tomuto účelu využívá index měření a agregování údajů z volatility (25%), dynamiky a objemu trhu (25%), sociálních médií (15%), průzkumů (15%), dominance Bitcoinu na trhu (10%) a trendů (10%).

Index využívá stupnici od nuly do sta, kde nula označuje extrémní strach a číslo 100 naopak extrémní chamtivost.

Vývoj posledních měsíců

Během několika posledních měsíců se index pohyboval někde v rozmezí 11–40 bodů. Tento vývoj ukazuje, že nálada na trhu je jen nepatrně lepší, než byla v období mezi listopadem 2018 a lednem 2019. V této době se kapitalizace trhu kryptoměn dostala pod hranici 140 miliard dolarů a denní volume se pohybovalo kolem 20 miliard dolarů. Tento údaj představuje hodnotu o 60 až 70% menší než v současné době.

zdroj: alternative.me

Výkyvy sentimentu

Až do 26. června index neustále rostl. Tohoto dne dosáhl letošního maxima na hodnotě 95 bodů, což značí extrémní chamtivost. Od této doby, kdy cena Bitcoinu začala padat z hodnoty 13 900 USD, index obrátil svůj směr a začal dramaticky klesat.

zdroj: alternative.me

Není tedy žádným překvapením, že index reaguje na změnu ceny Bitcoinu. Když se ve dnech 20. – 21. srpna propadla cena Bitcoinu z 10 950 USD na 9 900 USD, index zareagoval dne 22. srpna tak, že se propadl na úroveň 5 bodů. Toto číslo představuje nejnižší hodnotu během 19měsíční historie indexu. Je ovšem jisté, že ke změně hodnot indexu nepřispívá pouze cena, ale i jiné faktory.

zdroj: alternative.me

23. září došlo ke startu dlouho očekávané bitcoinové futures platformy Bakkt. Tento start byl ovšem velkým zklamáním, neboť za první den došlo k zobchodování 72 BTC. Reakce indexu na sebe nenechala dlouho čekat a dne 26. září ukázal hodnotu 12 bodů.

zdroj: alternative.me

Závěr

Nízké hodnoty CFGI a strach na trhu mohou naznačovat i dobrou příležitost k nákupu, jako tomu bylo například v prosinci loňského roku a v lednu roku letošního. Naopak vysoké hodnoty, např. hodnota 95 bodů 26. června 2019, kdy Bitcoin dosáhl téměř hodnoty 14 000 USD, mohou oznamovat vhodnou příležitost k prodeji.

Trh kryptoměn se nachází v mimořádně silnější pozici než tomu bylo v lednu a únoru letošního roku. I objem obchodování a celková kapitalizace jsou vysoké a odráží tak stálé zvyšování institucionálního a maloobchodního podílu v bitcoinech. Bitcoin je tedy stále chápán jako úložiště hodnoty, zajištění proti ekonomické nejistotě a rovněž jako lukrativní aktivum pro spekulace.

