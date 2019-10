Historická vs. implikovaná volatilita

Historická volatilita

Tato volatilita, jak už to vyplývá z jejího názvu, vychází z historických cen určitého aktiva. Vyjadřuje míru rizikovosti investování do instrumentu nebo celého portfolia investičních nástrojů. Je to míra odchylky od očekávané ceny/výnosnosti podkladu v průběhu časového období. Zpravidla se určuje jako směrodatná odchylka a přepočítává se na roční volatilitu. Zjednodušeně můžeme říci, že volatilita je míra kolísání ceny podkladu za poslední rok.

Historická volatilita, jak už sám název napovídá, nám říká o vývoji v minulosti, neříká nic o budoucnosti. Snadno můžeme vidět, že např. před měsícem byla volatilita určité akcie velmi vysoká. Pro obchodníka je to důležitý parametr, protože v mnoha případech lze z vývoje v minulosti odhadovat vývoj budoucí.

Graf dole ukazuje AEX index a ve spodní čísti vidíme jeho historickou volatilitu. To, čeho si asi každý ihned všimne, je skutečnost, že historická volatilita je vyjádřena procenty. Je spočítána jako uskutečněný pohyb za posledních 30 dní vztažený k ročnímu základu. V našem případě tedy pohyb za posledních 30 dní představuje cca 10%, převedeno na roční bázi. To, jak se volatilita a počítá a co vyjadřují ony procenta si ukážeme dále.

Historická volatilita nám tedy ukazuje skutečný pohyb akcie nebo indexu tak, jak k němu došlo. Počítá se zpravidla na bázi standartních odchylek denních výsledků a má obecně negativní korelaci ke směru ceny. Během poklidných období, kdy jsou denní pohyby minimální se volatilita obyčejně snižuje a naopak, přijde-li na trh výprodej, cena prudce padá, šíří se panika a volatilita narůstá.