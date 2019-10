Souhrn 4.10. - akciové trhy začaly růst díky US makrům, euro posílilo silně k libře, ropa v plusech, BCPP v červené nule kvůli Avastu

12.h - Evropa dlouho neudržela optimismus a noří se opět do červených čísel, euro slabší, ropa roste, BCPP už také oslabuje

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila první říjnový týden při silně podprůměrné likviditě v červené nule.Evropské trhy především ve druhé polovině dne dokázaly růst. Hlavním důvodem byla opět makra v podobě celkem uspokojivé zprávy z amerického pracovního trhu za celou tamní ekonomiku. Data sice byla o něco málo slabší než se čekalo, ale každopádně ukázala, že žádné drama se zatím v této oblasti rozhodně nekoná. To vrátilo trochu krve do žil akciových trhů, jež v posledních dnech silně oslabovaly v reakcích na alarmující "měkká" předstihová data. "Tvrdá" reálná data jsou zatím vcelku OK.Svou roli dnes sehrál také další vývoj brexitového maratonu, když premiér Johnson připustil, že pokud se mu nepodaří do 19. října dojednat odchod s dohodou, tak že požádá o prodloužení lhůty pro odchod z unie.US trhy v úvodu svého obchodování celkem ochotně posilují a korigují tak částečně silnější poklesy ze začátku týdne. Nejistota ohledně celních tarifů vůči EU a odvetných opatření z druhé strany přetrvává.Trhy vyhlížejí rozjezd výsledkového kolotoče za 3Q, jež by se měl začít pomalu roztáčet v příštích dvou týdnech. Euro se dnes vůči dolaru pouze hledalo, proti libře silněji posílilo. Koruna euru mírně oslabila. Ropa se dnes vzpamatovávala z předchozích ztrát z úvodu týdne. Určité uklidnění ohledně ekonomického vývoje zapůsobilo blahodárně také na ropný trh. BCPP dnes oscilovala v pomalé křivce kolem včerejšího závěru. Banky se až tak nikam překotně nehrnuly a v indexu se prosazovala výraznější korekce na Avastu.