Coca-Cola se nevzdává. Proti poklesu spotřeby chce zabojovat vstupem do segmentu energetických nápojů

Coca-Cola se rozhodla vstoupit do nového segmentu energetických nápojů v přesvědčení, že dokáže vyplnit mezeru v klesajících tržbách. Už příští rok v lednu přinese energetický nápoj Coca-Cola Energy na trh v USA, který je pro značku klíčový.

Nový nápoj bude dostupný ve čtyřech příchutích, a to v klasické kolové, Zero Sugar, třešňové a Zero Sugar třešňové. Prodej tohoto nápoje již mezitím úspěšně běží v 25 zemích včetně Velké Británie, Španělska a Německa. Společnost přitom v březnu avizovala, že do konce roku 2019 chce prodávat Coca-Cola Energy jen ve 20 zemích.

Coca-Cola jako společnost, která se zabývá výrobou slazených nápojů, neustále hledá způsoby, jak rozvíjet své portfolio a přinášet zákazníkům nápoje, které jsou žádané. Jelikož spotřeba sycených nápojů v USA zaznamenává pokles, společnosti zaměřené na takový druh nápojů jako Coca-Cola a PepsiCo se snaží využít dlouholetého uznání spotřebitelů, aby vyplnily mezeru v klesajících tržbách právě kategorií energetických nápojů. Společnost Monster Energy, která patří pod Coca-Colu, je podle údajů Beverage Digest lídrem na trhu s energetickými nápoji, což představuje asi 43 % prodejů. Coca-Cola aktuálně vlastní 18,74% podíl v této společnosti. Představitelé PepsiCo se zase pokusili vyvinout úsilí, aby přesunuly do kategorie energetických nápojů svou divizi Mountain Dew.

Coca-Cola se aktuálně veze na vlně důvěry. Její akcie se obchodují v blízkosti historických maxim. Analytici z prestižních bankovních domů jako J.P.Morgan a Morgan Stanley dokonce vidí cenu v dvanáctiměsíčním horizontu na cenách 59 - 60 USD / akcie, což představuje téměř o 10 % více, než je jejich současná hodnota. Právě produkt pro nový tržní segment by mohl zajistit nárůst ceny k těmto úrovním. Pro současné investory je to již druhá dobrá zpráva po výši současných dividend. Coca-Cola totiž již dnes vyplácí 4x ročně dividendu 0,40 USD na jednu akcii, což představuje při současné ceně akcií slušný výnos skoro 3 % ročně.