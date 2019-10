Česká pošta nezachytila trendy internetu. Měla by rušit pobočky, ne listonoše a zrušit nesmysly jako prodej losů

Jednodušší a rychlejší fungování nebo vyšší spolehlivost doručování. To si Česká pošta slibuje od snižování pracovních míst o 7000. Jaká je budoucnost poštovních služeb?



Česká pošta skončila loni poprvé ve ztrátě, byť letos by to mělo být lepší, několik desítek milionů v plusu. Ještě na konci 90. let ovšem měla zisk přes miliardu korun. Pak na ní ale dopadl vývoj informačních technologií. Místo korespondenčních lístků jsme začali používat e-maily. On-line komunikace nahlodala celý obchodní a provozní model České pošty.



Pošta nezachytila trendy, které internet přinesl a které jí mohly prospívat. Například on-line obchody, e-shopy, větší objem balíkové přepravy a zásilek. Nedokázala to zužitkovat, což je určitá chyba na straně managmentu. Celý podnik je třeba ozdravit.



Nemělo by se to ale dít na úkor poštovních doručovatelů. Ti totiž za problémy nemohou. Už teď je jich málo a jsou špatně placení. Pošta by měla přikročit k jiným krokům. Jedním z nich by mohlo být rušení poboček.



Máme snad jednu z nejhustších sítí kamenných poboček na světě. Hlavně v malých obcích by mohly poštovní služby více provozovat prodejci potravin nebo suvenýrů, v rámci programu Pošta Partner. Tak to už funguje v několika západních zemích. Je to něco na způsob partnerského byznysu.



Právě pobočky pošt na malých obcích jsou ale dnes často i středobodem společenského života. Při rušení by tak mohl nastat problém. Nepřejí si to politici ani na krajských nebo celostátních úrovních. Cítí, že by se to mohlo obrátit proti nim.



Je třeba posoudit, jestli ztráta stojí za to, abychom provozovali společenská místa setkání v jednotlivých obcích zvaná pošty, nebo raději upřednostníme zefektivnění chodu organizace.

Lukáš Kovanda, Ph.D.