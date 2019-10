Perly týdne: Nesnesitelná jednoduchost investování, nebezpečný akciový říjen a zlidovění škodovek

Ve světě…

Nesnesitelná jednoduchost investování: S investováním je to možná jednodušší, než se domníváme. Studie Pomona College totiž podle CNBC zjistila, že návratnost vyšší, než celý trh, nabízí akcie s lehce zapamatovatelným tickerem – symbolem akcie. Příkladem může být PZZA, BDAY či KOOL. Studie čerpala z dat z let 2006 – 2018 a podle CNBC „potvrdila závěry dřívějších analýz věnujících se tomuto tématu“. Strategie zaměřená na „cool“ tickery „byla v posledních 12 letech ziskovější, než analýza finančních výsledků, valuačních poměrů, či poslouchání rozhovorů s řediteli obchodovaných společností“.

Koš akcií složených z „chytrých symbolů“ měl mezi lety 2006 – 2018 návratnost konkrétně dosahující 13,22 % ročně, zatímco celý trh měl podle vývoje indexu the CRSP Total Market Index návratnost ve výši 4,9 %. Podle vědců je to výsledkem dvou hlavních faktorů: Dobře zapamatovatelné tickery pomáhají investorům zapamatovat si další důležité informace o firmě. A zároveň jsou motivací k nákupu akcie. Vědci dodávají: „Na efektivním trhu by měly ceny akcií odrážet očekávaný tok hotovosti a ne něco tak povrchního, jako jsou tickery. Nicméně lidská rozhodnutí jsou často založena na informačním šumu a nelogických argumentech“.

Zmíněný koš akcií obsahoval tituly jako Papa John’s (PZZA), Boingo Wireless (WIFI), Thermogenesis Corp. (KOOL), Mammoth Energy Services (TUSK) a Dentsply Sirona (XRAY). Pomona College k tomu uvedla, že pokud je kód chytře navržený, či se lehce vyslovuje, budí dojem kreativity a pozitivního naladění, když jej investor vidí, či slyší. Tento pozitivní pocit sice nemá nic do činění s finanční situací firmy, ale investor si jej přesto s titulem spojuje. A vědci poukázali i na to, že výjimečné výsledky zmíněného koše akcií nejsou dány několika málo tituly. V popsaném období si lépe než trh vedlo hned 19 z celkového počtu 22 akcií.

Nejvolatilnější měsíc v roce a připomínka roku 2008: Investiční společnost Bespoke se všímá vývoje prodejů Fordů F-Series. Jelikož jde i pickupy, které jsou často používány u malých firem a ve stavebnictví, jejich prodeje mohou podle společnosti sloužit jako indikátor aktuálního ekonomického vývoje. „Podobně jako celkové tržby Fordu jsou slabé i prodeje F-Series, což naznačuje útlum v sektoru menších firem. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o 6 % vozů méně, než ve stejném období minulého roku. To nemusí vypadat jako velký rozdíl, ale k takovému poklesu došlo naposledy v roce 2008“, tvrdí Bespoke a dokládá to následujícím grafem:





Bespoke pak investorům připomíná, že jsme vstoupili do historicky nejvolatilnějšího měsíce roku. Většina investorů si je podle společnosti vědoma toho, že říjen bývá značně volatilní, následující graf ovšem ukazuje, že rozdíl oproti ostatním měsícům je skutečně značný. Podle obrázku pak volatilita znatelně klesá a prosinec je spolu s únorem naopak nejméně volatilním měsícem v roce:

Maximální minimální mzda: The Economist porovnává výši minimálních mezd ve vybraných zemích (v poměru k mediánu mezd). Tvrdí, že Británie by podle stávajícího vládního plánu měla mít „již brzy jednu z nejvyšších minimálních mezd na světě“. Z následujícího grafu je pak zřejmé, že podle současného cíle by se měla minimální mzda v této zemi v roce 2024 pohybovat znatelně nad 60 % mediánu, zatímco v současné době je nejvýše ve Francii a to mírně nad 60 % mediánu. Naopak mezi země s nejnižší minimální mzdou patří Spojené státy, kde se pohybuje hluboko pod 40 % mzdového mediánu:

Stále s nejnižší nezaměstnaností: Eurostat informuje o srpnovém vývoji nezaměstnanosti v zemích EU a eurozóny. S 2 % nezaměstnaností je v čele žebříčku stále naše ekonomika, za námi se nachází Německo s 3,1 % mírou nezaměstnanosti. Průměr Unie se nachází na 6,2 % a nejvyšší je nezaměstnanost stále v Řecku (17 %) a Španělsku (13,6 %):

Ze škodovky Dacia? Centrum.cz píše o tom, že podle šéfstratéga koncernu VW „Škoda ještě zlidoví, Seat zdraží“. Michael Jost „by rád, aby se všech dvanáct koncernových značek od sebe více odlišilo. Chtěl by tím dosáhnout vyššího zisku a omezení dvojí práce“. Seat by podle něj mohl dodávat o poznání emotivnější vozy“, naopak Škoda by se měla více zaměřit na trhy ve východní Evropě (kde koncernu z podílu na trhu ukusují korejské vozy nebo Dacie) a ještě intenzivněji cílit na prakticky smýšlející zákazníky. „U Škody se pak budoucí plánované modely obejdou bez luxusních doplňků a značka se má zaměřit i na v minulosti opomíjené regiony. Příkladem může být i zodpovědnost, kterou domácí automobilka nedávno v rámci koncernu dostala za indický trh“, píše centrum.cz

Zázrak v České poště: O možném zázraku v České poště“ píše seznam.cz: „Ačkoliv Česká pošta plánuje do roku 2025 propustit až sedm tisíc zaměstnanců, na kvalitě, komfortu a dostupnosti služeb to nic nezmění. V pátek dopoledne to po jednání s vedením pošty řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že by chtěl, aby stát v roce 2020 splatil poště dluh 3,3 miliardy korun“.

„Naší ambicí je dostat českou poštu do 21. století a dostat ji do černých čísel. Plán počítá s tím, že v roce 2021 bude pošta zisková. Dojde k redukci personálu, některé služby budou nahrazeny automaty, ale na kvalitě, komfortu a dostupnosti služeb se nic nezmění,” ujišťoval v pátek dopoledne podle seznamu.cz ministr vnitra Hamáček.