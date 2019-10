Mizérie amerických dat pokračuje, zastaví ji dnes data z trhu práce?

Mizérie amerických dat pokračuje, když další v řadě byl včera slabý index podnikatelké nálady ve službách ( ISM ). Propad tohoto indexu je z hlediska budoucí konjuktury přece jenom více problematický, neboť americká ekonomika je postavena na službách. Trhy dnes budou s napětím čekat na oficiální data z amerického trhu práce za září, která by měla být zveřejněna dnes odpoledne. Katastrofu však neočekáváme, takže americké úrokové sazby by nemusely dále klesat a eurodolar přestal směřovat vzhůru.Polský zlotý zažil výraznou úlevu, která přišla v souvislosti se zveřejněním výsledku slyšení u Evropského soudního dvoru v kauze hypoték poskytnutých v minulosti v cizích měnách. Výsledek soudního jednání by mohl přinést polským bankám velké ztráty, které byly v katastrofickém odhadovány až na 90 miliard zlotých. To se podle prvních komentářů (viz Polské bankovní asociace či národní bankovní regulátor) nepotvrdilo a jak navíc již den předtím uvedl Guvernér NBP Glapinsky eventuální penále pro polské banky budou rozloženy v čase. Takový výsledek soudního jednání se přirozeně líbil i polské měně, která posledních několik týdnů žila obavami jak těžce může domácí bankovní sektor zasažen potenciálními ztrátami.Nyní se tedy může zlotý plně zaměřit na domácí makroekonomické fundamenty a nimi související politiku NBP. Nicméně ještě než se tak stane tak se polské finanční trhy musí vypořádat s blížící se důležitou událostí a budou parlamentní volby plánované na 13. října. Podle posledních předvolebních průzkumů to vypadá, že ke změně vlády nedojde a strana Právo a spravedlnost získá opět nadpoloviční většinu. Povolbní překvapení však samozřejmě nejsou vyloučena.