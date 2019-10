12.h - Evropa dlouho neudržela optimismus a noří se opět do červených čísel, euro slabší, ropa roste, BCPP už také oslabuje

Evropské akciové trhy se po lehce pozitivním úvodu dne pomalu ale jistě opětovně noří do červených čísel. Evropské trhy nesdílí až tak americké nadšení z rostoucího prostoru pro snižování dolarových sazeb. Více se zaměřují na přesun obchodní války z linie USA vs. Čína směrem k USA vs. EU, jež byla aktivována kvůli podpoře Airbusu. Panuje názor, že toto kole je pouze jakousi rozcvičkou či průzkum bojem před nastolením tématu cel pro evropské výrobce automobilů . USA "leteckou" pří možná jen testují akceschopnost a připravenost EU hájit zájmy v mnohem klíčovější otázce, jakou automobilové exporty pro Evropu rozhodně jsou. Euro dopoledne mírně slabší vůči dolaru euru v těsné blízkosti včerejšího závěru. Ropa dopoledne posiluje v obou hlavních kontraktech a koriguje tak částečně předchozí propady. BCPP napodobuje dopoledne evropské trhy a po úvodním růstu se začíná opětovně sklánět směrem k červeným číslům. Banky mají zjevně problém s oživením zájmu investorů, ČEZ O2 jsou jen lehce v plusech. Silně a při výrazném objemu korigují akcie Avastu.