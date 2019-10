ČNB odhalila, že se více odhalí (Komentář)

Záznam z minulého zasedání ČNB odhalil, že ve prospěch zvyšování úrokových sazeb hlasovali Vojtěch Benda a Marek Mora. První jméno jsme čekali, Marek Mora byl lehkým překvapením, protože nedávno hovořil o jisté hodnotě stabilních úrokových sazeb. Na druhou současně vyjadřoval názor, že sazby časem nahoru půjdou.

V záznamu zaznělo, že většina členů ČNB upozorňovala na složitost situace a zvažovala mezi stabilitou sazeb a jejich zvýšením. Dále „několikrát zaznělo, že pozitivní faktory v domácí ekonomice jsou zatím schopny kompenzovat negativní vnější, byť dosud nevelký šok. Avšak časem se případný útlum zahraniční poptávky v české ekonomice bezpochyby projeví.“ Neposilující kurz koruny byl v podmínkách zpomalujícího růstu zahraniční poptávky a slábnoucích zahraničních inflačních tlaků označen za „vítaný vestavěný stabilizátor“. „Jeden člen bankovní rady však slabší kurz současně vnímal i jako potenciální inflační riziko do budoucna, pokud by cenové dopady kurzového oslabení převážily nad protiinflačním vlivem zpomalení domácího ekonomického růstu.“ Důležitá debata se pravděpodobně odehrála nad kredibilitou měnové politiky, když zaznělo, že „překročení horní hranice tolerančního pásma ve výši 3 % by bylo obtížné vysvětlovat veřejnosti. V této souvislosti zazněl názor, že měnová politika měla aktivněji reagovat v minulosti, čímž by bývala přiblížila inflaci k 2% cíli a posílila jeho kredibilitu.“

Co bude dál? Čekáme, že bude přibývat signálů zhoršování vnějšího prostředí a také signálů snižování aktivity v české ekonomice. To bude reflektovat i příští prognóza ČNB a v bankovní radě by měly převážit hlasy pro stabilitu úrokových sazeb. Nicméně od kurzu posilování nečekáme a inflace v nejbližších měsících citelněji zpomalovat nebude. Rozhodnutí o sazbách na listopadovém zasedání tak může být těsné.