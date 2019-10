Podle zástupce FED potřebují Spojené státy vlastní kryptoměnu

Prezident federální rezervní banky v americké Filadelfii, pan Patrick Harker, aktuálně veřejně uvedl, že budoucnost v podobě zákonných digitálních aktiv je naprosto nevyhnutelná.



Měla by mít Amerika vlastní národní kryptoměnu?

Toto prohlášení padlo na konferenci komunitního bankovnictví v americkém městě Saint Louis a Harker rozhodně pronesl, že Spojené státy americké nesmí být první velkou zemí, která vydá národní digitální mince. Harker tímto způsobem dal najevo svůj názor na rozhodnutí FED vytvořit vlastní platební systém. Ten by se měl jmenovat FedNow a to právě kvůli schopnosti realizovat platby prakticky v reálném čase. Harkerův názor přišel právě v době, kdy vlády takřka celého světa vzrušeně diskutují o jejich postoji ke kryptoměnám. Vzhledem k tomu, že drtivá většina digitálních aktiv je dnes vydávána soukromými subjekty, vlády se celkem oprávněně obávají možného náporu na globální ekonomiku. Vždyť už pěkných pár měsíců čteme o stále se množících překážkách pro projekt Libra, za kterým stojí sociální síť Facebook.

<br>

Co se bude dít se světovou ekonomikou?

Zvláště ekonomické velmoci se potřebují svou měnovou suverenitu uchovat – to je samozřejmě jasné – je ovšem dost možné, že ani země jako USA ještě do nedávné minulosti vůbec nepředpokládaly, že by se digitální aktiva mohla dočkat až takové míry adaptace. Je možné, že už světové velmoci zaspaly dobu? Nebo stihnou ještě vše dohnat a vstoupit do kryptoměnové hry opravdu ve velkém stylu?