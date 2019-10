Brexit bez Johnsona? Nebo plán B?

Britský premiér Johnson poslal do Bruselu svůj nový návrh dohody o brexitu, včetně klíčového bodu o irské pojistce. Dokument se však ze strany Evropské komise nesetkal s pozitivní odezvou. Z vývoje kurz libry je patrné, že obchodníci vyčkávají, co bude dál.

Napětí během včerejšího dne narušila informace deníku The Times, dle kterého je možné požádat o prodloužení brexitu za současný limit na konci října, aniž by o něj požádal britský premiér. Deník uvádí, že by žádost mohl podat šéf státní správy Mark Sedwill v případě, že by ji odmítl odeslat sám Boris Johnson. Ten již několikrát uvedl, že Británie EU opustí na konci října s dohodou nebo bez, možnost prodloužení článku 50 je pro něj nepřijatelná.

Agentura Bloomberg následně přinesla informaci o tom, že britský premiér má pro případ nepřijetí první verze návrhu připravený záložní plán. A dost možná jej bude potřebovat. Podle posledních informací totiž EU dala Johnsonovi týden na to, aby přišel s lepším návrhem, který by více odpovídal stanoveným podmínkám. Jakmile uplyne ultimátum, EU rozhodne, zda je nová dohoda adekvátní. Pokud bude opět odmítnuta, do hry se dostane britský zákon, které by dle znění měl vést k prodloužení článku 50. Otázkou je, jak se k němu postaví premiér Johnson.

Libra si během včerejšího dne sice prošla mírným posílením vůči dolaru i euru, dnes ráno se však opět ocitá pod tlakem. Část trhu se však začíná obracet pozitivním směrem vůči libře. Je to patrné ze zajišťovací strategie risk reversal v dvoutýdenním tenoru páru GBPUSD odpovídající době konání summitu EU. Ta se v tomto týdnu přehoupla ze záporných hodnot, které odpovídají převažujícím sázkám na slabší libru, do pozitivních, tedy směrem k silnější britské měně.

Klíčovou dobou bude následující týden, během kterého má britský premiér pozměnit svůj návrh. O tom, že na libře můžeme očekávat zvýšené napětí, svědčí například týdenní implikovaná volatilita GBPUSD šplhající směrem k hranici 10 %.

Poměrně živo bylo tento týden na eurodolaru, kde hlavním fundamentem byla horší americká data. Během včerejšího dne k dalšímu oslabení zelených bankovek přispěl pokles indikátoru ISM sektoru služeb. Sice se stále drží na hranicí 50 bodů, jeho nad očekávání větší propad však ještě více umocnil nervozitu ohledně zpomalování americké ekonomiky. A vzhledem k horším číslům jsme za posledních pět dní pozorovali i nárůst pravděpodobnosti snížení sazeb Fedu již v říjnu, a to z necelých 40 % na více než 85 %.

Dnes bude reportována tvorba nových pracovních míst mimo sektor zemědělství, kterou sleduje americké ministerstvo práce. K tomu, aby tržní predikce pravděpodobnosti snížení úroků Fedu klesla, by bylo potřeba oproti odhadu výrazně lepší číslo. Ani to by ale nemuselo ve výsledku zvrátit již zažehlá očekávání úrokového cutu, která se budou následně započítávat do cen aktiv, včetně dolaru

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0971 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,87 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0925 do 1,0974 EURUSD.*

V případě koruny jsme podobně jako u polského zlotého i maďarského forintu pozorovali zpevnění. Kurz domácí měny se tak krátce dostal až k hranici 25,70 za euro.

Vezmeme-li v potaz vývoj eurodolaru, který patří k silným proměnným působícím na region, lze soudit, že se část trhu se začala zaměřovat na tzv. high yielders, kam vzhledem k úrokovému diferenciálu patří koruna, forint i zlotý. Pravdou je, že tyto měny jsou zároveň považovány za rizikové, tudíž jakmile by došlo na citelné zhoršení globální nálady na trzích, dosažené zisky by zřejmě byly, alespoň z části, smazány.

Dnes byl zveřejněn zápis z posledního zasedání ČNB. Ukázalo se, že dva členové bankovní rady, kteří hlasovali pro zvýšení sazeb, byl Vojtěch Benda a Marek Mora. Dokument dále uvádí, že na příštím zasedání se zřejmě opět objeví debata o možnosti zvýšení sazeb. Nově pak bude zveřejňovány argumenty jednotlivých členů rady vzhledem k jejich hlasování.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,71 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,69 až 25,77 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,42 až 23,56 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.