Gadia (UK) - termín Brexitu může být zase posunut, možná by to mohlo být výhodné

Člen britské horní komory parlamentu (House of Lords) Jitesh Gadhia míní, že při celkem vlažném přijetí posledního návrhu znění brexitové dohody z pera premiéra Johnsona ze strany EU je možné, že brexitový deadline bude opětovně posunut.Původně měla Británie svazek opustit už k 29. březnu tohoto roku, ale tento termín byl nakonec posunut na 31. října tohoto roku.Podle Gadhii by odklad mohl být zajímavý i pro EU, protože při stávajícím rozložení sil a nálad je celkem možné, že dojde k obměně na britské straně , jež bude "jednatelnější".Podle některých expertů by další odložení brexitového deadlinu uvolnilo cestu k vypsání předčasných voleb v Británii.