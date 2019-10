Ranní GBP/USD - Pátek 4.10.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Během včerejšího obchodního dne se situace na měnovém páru GBP/USD vyvíjela pozitivněji pro britskou libru. Cena překonala střední žlutou úroveň a ještě se dotkla druhé modré rezistence poblíž kulatého čísla 1,2400 USD za 1 GBP. Následně se cena opět vrátila ke střední žluté úrovni.

GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Poslední pracovní den by mohly mít největší vliv na měnový pár GBP/USD fundamentální výsledky z USA, které přijdou ve 14:30 odpoledne. V tento čas se dozvíme průměrný hodinový výdělek, zaměstnanost mimo zemědělský sektor a celkovou nezaměstnanost v USA. Celé to pak ve 20 hodin podtrhne svým projevem Jerome Powell šéf americké centrální banky FED. Cena se nyní stále nachází poblíž střední žluté úrovně a pokud ji neprorazí tak by mohla žlutá úroveň mohla posloužit k pěknému pullbacku. Vše bude hlavně bude záležet na výsledcích z USA. Proto prosím dnes dbejte zvýšené obezřetnosti. Možné výběry zisků velkých hráčů během pátků v kombinaci velmi důležitými fundamenty často provází v grafu nelogický chaos.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.