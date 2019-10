Ranní komentář: Indexy konečně zpět v zelených číslech, dolar dál ztrácí

Akciové trhy včera konečně dokázaly růst, a to i navzdory dalším slabým výsledkům v podobě amerického ISM pro sektor služeb. To že indexy rostly slabému fundamentu navzdory, je tak ve finále dobrá zpráva, která naznačuje, že ochota medvědů tlačit indexy ještě níže zatím není až tak velká, jak by se mohlo zdát díky price action z posledních několika dnů. U dolaru je však situace o něco jiná, když ten, právě díky horšímu makru, pokračoval v postupném slábnutí.

Dnešek přinese výsledky z amerického trhu práce a pozor také na večerní projev šéfa americké centrální banky, který může více napovědět o dalším směřování měnové politiky.

Dnešní fundamenty: