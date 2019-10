Praha: Zvýšení ceny jízdného v MHD?

V pražské koalici se rozhořel další spor. Podle informací televize Nova jde tentokrát o možné zdražení městské hromadné dopravy. Na rozpočet totiž doléhá loňské zlevnění jízdenek pro studenty a seniory. Praha má prý navíc oproti jiným velkým městům nepoměrně levné jízdné. Problémem jsou i nízké investice. Pražská koalice se opět na něčem neshodne. Důvodem je další možné zdražování nákladů na život v Praze. Po zvýšení daně z nemovitosti, u kterého se pohádala na posledním zastupitelstvu, jde tentokrát o jízdné v MHD. Zatím se o tom prý vede pouze debata, nikoli jednání - koaliční TOP 09 už ale zásadně říká ne. "Tato informace se v tuto chvíli debatuje v koalici, já za sebe říkám, že nebudu podporovat žádné zdražování. A doufám, že se nám podaří přesvědčit další kolegy, abychom nezdražovali život občanů v Praze," vysvětlil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Náměstek pro dopravu sice připouští, že v rozpočtu je po loňském zlevnění některých kupónů menší díra, jednání o možném zdražení dopravy ale prý na stole není. "Zatím žádný takový krok konkrétní nemáme," uvedl pražský radní Adam Scheinherr (Praha Sobě). Pouhá debata o dalším možném zdražování namíchla i opozici. "Tato koalice zdražuje Pražanům kde co a završit to tím, když zdraží MHD, když se naopak snaží dostat Pražany do MHD, je nesmysl," reagoval pražský zastupitel Radomír Nepil (ANO).

"Zvedají daň z nemovitostí, chtějí zdražovat jízdné, chtějí zdražovat vodu, chtějí zdražovat odpadky," uvedla pražská zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

Dalším problémem se mohou stát investice. Koalice kvůli tomu kritizovala minulé vedení a teď se ukázalo, že se jí v tom nedaří o moc lépe. TOP 09 přitom z toho viní svoje koaliční partnery.

"My jsme nízké investice v minulosti kritizovali a slíbili jsme voličům, že budeme daleko více investovat do infrastruktury. Pak to budeme chtít s koaličními partnery řešit," zveřejnil Pospíšil.