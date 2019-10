Hrozí propuknutí transatlantické obchodní války

"Na trzích panuje strach. Investoři se obávají propuknutí transatlantické obchodní války mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Ta by měla fatální ekonomické dopady, které by poškodily celé globální hospodářství." říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Podle Světové obchodní organizace byl evropský výrobce letadel Airbus nezákonně dotován prostřednictvím levných vládních půjček. V důsledku toho americký výrobce letadel Boeing přicházel o 7,5 miliardy dolarů ročně. Spojené státy mají nyní podle Světové obchodní organizace právo uvalit cla na zboží z Evropské unie v objemu 7,5 miliardy dolarů ročně.





Evropská komise již varovala, že pokud Washington svého práva na uvalení cel využije, zavede odvetná opatření. To by mohlo výrazně poškodit vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Mohlo by dojít k rozpoutání transatlantické obchodní války, na což by ekonomicky doplatily obě strany Atlantiku.



Spojené státy již uvedly, že uvažují o clech ve výši 10 procent na evropská letadla Airbus a 25 procent na francouzské víno, skotské a irské whisky či sýry z celého kontinentu. Cla by tedy mohla zasáhnout tradiční odvětví, což by pravděpodobně vzedmulo vlnu emocí. Vzrůstající napětí mezi Spojenými státy a Evropskou unií navíc přichází v době, kdy je evropská ekonomika zesláblá a některé státy balancují na hraně recese.



Zatímco se politici hádají, trhy již začaly reagovat. Evropské akcie včera zažily nejhorší den v letošním roce. Panevropský akciový index STOXX 600 odepsal 2,7 procenta. Ještě hůře se dařilo německému burzovnímu indexu DAX, který oslabil o 2,8 procenta. Nedařilo se však ani americkým akciím. Index S&P 500 odepsal 1,8 procenta a Dow Jonesův index ztratil 1,9 procenta. Naopak cena zlata vyrostla o více než 20 dolarů za troyskou unci.