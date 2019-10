Okénko trhu: Světová obchodní organizace posvětila americká cla na EU

Světová obchodní organizace (WTO) podle očekávání posvětila záměr Spojených států uvalit cla na evropské zboží v hodnotě 7,5 mld. USD jako odvetu za neoprávněnou státní podporu výrobce letadel Airbus. Cla mají vstoupit v platnost 18. října a americká strana již zveřejnila seznam výrobků, kterých se budou týkat. Dovoz evropských letadel by podle seznamu měl nově být zdaněn na úrovni 25 % a celá řad dalších výrobků pak 10 %. Mezi ně patří např. evropská whiskey, vína, sýry, olivy, oblečení a množství dalších, převážně zemědělských výrobků. Z pohledu České republiky je zveřejněný seznam prakticky neškodný, jelikož nezahrnuje žádné z významných položek českého exportu do USA, kam se řadí hlavně motory, pneumatiky nebo čerpadla. Neočekáváme ani významné sekundární dopady na české dodavatele podniků z jiných evropských zemí, jelikož ani zde v zasažených sektorech tuzemské firmy nehrají dominantní roli. Z českého pohledu tak bude mnohem podstatnější, zda probíhající konflikt mezi USA a EU nepřeroste ve skutečnou obchodní válku. Prezident USA Donald Trump se netají svou oblibou v konfrontační obchodní politice a i někteří představitelé Evropské unie se již nechali slyšet, že by Evropa měla reagovat „pevně“. Vzhledem k již tak neutěšené situaci v globální ekonomice, která výrazně zpomaluje, a to do značné míry právě vlivem obchodních rozepří, se jedná o další písek do soukolí. Pikantní na celém případu je i to, že u WTO již léta leží téměř identická žaloba na USA, která zemi též viní z neoprávněné podpory výrobce letadel – amerického Boeingu. V této kauze se čeká konečný verdikt začátkem příštího roku a pravděpodobně dopadne zrcadlově, tedy v neprospěch Spojených států.



Z Německa dnes přišel zrevidovaný údaj o indexu nákupních manažerů PMI, který za září nakonec dopadl hůře, než se předpokládalo. V sektoru služeb dosáhl 51,4 bodu místo původně ohlášených 52,5 a souhrnný ukazatel byl opraven na 48,5 ze 49,1 bodu. Nálada v sektoru služeb se tak varovně zhoršuje, když jen od letošního června stihla odepsat téměř 4,5 bodu, dosáhla svého tříletého minima a přiblížila se na dohled hranice mezi expanzí a kontrakcí, stanovené na 50 bodech. Právě ke službám se přitom dosud upínaly německé naděje, když navzdory probíhajícímu ochlazení zpracovatelského sektoru držely německou ekonomiku nad vodou. Vývoj indexu PMI nyní ovšem naznačuje, že obávaná nákaza si pomalu nachází cestu i do této oblasti.



Ani v eurozóně dnes nebylo veselo, když i zde došlo k revizi indexu PMI směrem dolů – z 52,0 na 51,6 bodu ve službách a z 50,4 na 50,1 v souhrnu. Celkový index tak dosáhl nejnižší hodnoty za posledních 6 let a nenechal již nikoho na pochybách, že evropská ekonomika bojuje s nemocí. Její symptomy se snaží tlumit Evropská centrální banka svými prorůstovými opatřeními, nicméně příčiny – brexit, obchodní války – se zatím odstranit nepodařilo.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.