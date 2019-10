Co stojí za posledním poklesem akciových trhů? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 30. 9. 2019

Akciové trhy nevkročily do nového měsíce zrovna optimisticky. Hlavní americký akciový index S&P 500 během včerejší seance odepsal 1,8 %, což představuje nejvýraznější pokles od 23. srpna. Evropské akcie předvedly ještě výraznější propad. Panevropský benchmark Stoxx Europe 600 během včerejška ztratil 2,7 %. Takto výrazné oslabení zaznamenal index naposledy začátkem loňského prosince. Oba hlavní indexy na konci září oscilovaly okolo svých ročních maxim. Co zásadního se během prvních říjnových dnů přihodilo?

Bezprostředním spouštěčem se tentokrát ukázala americká makrodata, konkrétně data z trhu práce, která vyšla mírně pod odhady. Americká ekonomika vytvořila v září 135 000 pracovních míst, zatímco trh očekával 140 tisíc. Přestože na první pohled nejde o až tak negativní překvapení, investory čísla znepokojila. Proč? Pracovní trh doposud zůstával z velké části nedotčen zpomalující výrobou a analytici se obávají, že by tato odolnost nemusela trvat věčně. Že se americká výroba, podobně jako v případě jiných vyspělých ekonomik, skutečně nenachází v nejlepší kondici, potvrdily zářijové výrobní PMI, které propadly do pásma kontrakce na hodnotu 47,8 neboli nejnižší úroveň od roku 2009.

Předběžná PMI v eurozóně za září dokazují, že se nervozita přelévá i do sektoru služeb, který pod tíhou slábnoucí výroby doposud rovněž příliš netrpěl. Za pozitivní skutečnost můžeme považovat alespoň fakt, že PMI ve službách stále zůstává v největších ekonomikách eurozóny v expanzivním teritoriu. Ochabující globální výrobě by jednoznačně prospělo ukončení obchodního konfliktu mezi USA a Čínou. V tomto směru ještě na konci září vypadalo vše optimisticky. V říjnu by mělo dojít k obnovení jednání na nejvyšší úrovni a spekulovalo se i o prozatímní dohodě. Nicméně poslední kroky Donalda Trumpa naznačují, že k dohodě zbývá ještě dlouhá cesta. Hrozící impeachment amerického prezidenta může navíc vytížit "kapacitu" vládní administrativy, která nebude mít tolik času pokročit v obchodních vyjednáváních.

Co musí nastat, aby trhy opět posílily? Kromě výše zmiňovaného ukončení obchodní války by indexy podpořily další monetární stimuly centrálních bank nebo úspěšná výsledková sezóna. Právě zveřejňování korporátních výsledků by s sebou mohlo přinést pozitivní překvapení. Podobně jako v předchozích kvartálech se pro americké akcie ve třetím čtvrtletí předpokládá meziroční pokles zisků. V minulých kvartálech zisky překvapily pozitivně. Pokud se během 3Q udrží zisky navzdory očekávání v kladném teritoriu, můžeme očekávat opětovný růst trhů.

Tomáš Pfeiler, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 30. 9. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

27. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 038,45 1 029 1 030 ↓ -0,91 1 000 - 1 070 2 5 Dow Jones (US) 26 820,25 26 041 25 988 ↓ -2,90 25 500 - 26 750 0 7 NASDAQ C.(US) 7 936,63 7 740 7 928 ↓ -2,48 7 200 - 8 000 3 4 FTSE 100 (VB) 7 426,21 7 122 7 200 ↓ -4,10 6 800 - 7 280 0 7 DAX (Něm.) 12 380,94 11 578 11 723 ↓ -6,49 10 950 - 12 020 0 7 Nikkei 225 (Jap.) 21 878,90 20 966 21 000 ↓ -4,17 20 650 - 21 500 0 7

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

27. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 038,45 1 037 1 040 ↓ -0,13 980 - 1 100 4 3 Dow Jones (US) 26 820,25 25 762 26 100 ↓ -3,95 24 500 - 26 990 1 6 NASDAQ C.(US) 7 936,63 7 494 7 600 ↓ -5,58 6 500 - 8 100 3 4 FTSE 100 (VB) 7 426,21 7 028 7 150 ↓ -5,36 6 500 - 7 345 0 7 DAX (Něm.) 12 380,94 11 423 11 600 ↓ -7,74 10 200 - 12 420 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 21 878,90 20 610 20 500 ↓ -5,80 19 700 - 21 700 0 7

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers