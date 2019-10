Evropská komise potvrzuje: Podpora elektřiny z druhotných zdrojů je v České republice dobře nastavená

Provozní podpora podle tuzemského zákona o podporovaných zdrojích energie je slučitelná s vnitřním trhem Evropské unie. Řekla to Evropská komise, když vydala tzv. notifikační rozhodnutí o možnosti podporovat elektřinu z druhotných zdrojů u výroben uvedených do provozu v letech 2013 - 2020. V praxi to znamená, že je systém podpor v oblasti energeticky v ČR dobře nastavený.