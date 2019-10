Raiffeisenbank: Komentované měsíční odhady makročísel za říjen

Průmyslová výroba

Poslední známý údaj: 5,6 % r/r (červenec)

Prognóza: -1,0 % r/r

Období: srpen

Datum zveřejnění: 7. října

Průmysl je v letních měsících zasažen prázdninovým provozem, kdy má mnoho podniků celozávodní dovolené. Navíc bylo v letošním srpnu o jeden pracovní den méně než loni. Sentiment v průmyslu je již delší dobu velmi nízký, avšak v srpnu došlo k jeho mírnému nárůstu. Celkově proto očekáváme nepatrný pokles průmyslové produkce.

Zahraniční obchod

Poslední známý údaj: 0,1 mld. Kč (červenec)

Prognóza: 5,9 mld. Kč

Období: srpen

Datum zveřejnění: 7. říjen

Po záporné červencové bilanci zahraničního obchodu se podle našeho očekávání dočkáme opět kladného salda. Obecně jsou prázdninové měsíce z pohledu zahraničního obchodu slabší, přesto se tuzemský export prozatím drží solidních hodnot a daří se mu překonávat loňský výsledek a to i navzdory zpomalení globálního obchodu, který je ohrožován zejména protekcionistickými opatřeními světových velmocí.

Maloobchodní tržby

Poslední známý údaj: 6,2 % r/r s auty, 7,0 % bez aut (červenec)

Prognóza: 3,6 % r/r s auty - 4,9 % r/r bez aut

Období: srpen

Datum zveřejnění: 8. říjen

Spotřebitelská důvěra i přes určitý pokles v posledních měsících stále dosahuje relativně vysokých hodnot. Stejně tak i dostatek disponibilních prostředků bude podporovat útraty spotřebitelů. Maloobchodní tržby bez aut by tak měly udržet dynamiku v blízkosti pěti procent. V posledních měsících se pomalu zlepšují i prodeje automobilů a i v srpnu očekáváme kladný příspěvek tohoto segmentu k celkovým maloobchodním tržbám.

Podíl nezaměstnaných

Poslední známý údaj: 2,7 % (srpen)

Prognóza: 2,7 %

Období: září

Datum zveřejnění: 8. října

Nezaměstnanost by se měla udržet na stávající úrovni 2,7 %, a to již třetí měsíc v řadě. V přeběhu letních měsíců je běžný mírný sezónní nárůst, který ale na současně velmi utaženém trhu práce znamenal zvýšení nezaměstnanosti o pouhou desetinu procentního bodu. S tím, jak se letošní absolventi budou postupně zapojovat do pracovního procesu, tak se v průběhu podzimních měsíců můžeme dočkat dalšího snížení nezaměstnanosti.

Index spotřebitelských cen

Poslední známý údaj: 0,1 % m/m a 2,9 % r/r (srpen)

Prognóza: -0,5 % m/m 2,7 % r/r

Období: září

Datum zveřejnění: 10. října

Především vlivem sezónních faktorů v září pravidelně dochází ke snížení spotřebitelských cen oproti předchozímu měsíci. Velkou měrou se na tom podílí pokles cen rekreací po skončení letní turistické sezóny. Letos však bude tento vliv ještě umocněn pokračujícím poklesem cen pohonných hmot i nižšími cenami potravin v důsledku zlevňování agrárních komodit v posledních měsících. Tyto vlivy bude částečně tlumit úprava cen v oblasti vzdělávání a školního stravování, která obvykle nastává se začátkem školního roku.



Běžný účet platební bilance

Poslední známý údaj: -26,96 mld. Kč (červenec)

Prognóza: -11,6 mld. Kč

Období: srpen

Datum zveřejnění: 14. října

I přes výrazně zápornou červencovou bilanci běžného účtu, zůstává celkový přebytek za prvních sedm měsíců letošního roku oproti loňsku vyšší o cca 13 mld. Kč. K lepšímu saldu pomáhá zejména vyšší přebytek bilance obchodu se zbožím a službami a doposud nižší odliv dividend. V závěru letošního roku však budou tyto pozitivní vlivy slábnout. V souhrnu tak letos očekáváme přebytek bilance běžného účtu na úrovni 30 mld. Kč.

Index cen průmyslových výrobců

Poslední známý údaj: 0,1 % m/m a 2,1 % r/r (srpen)

Prognóza: -0,2 % m/m

1,6 % r/r

Období: září

Datum zveřejnění: 16. října

Růst cen průmyslových výrobců by podle našeho odhadu měl v září dále zvolnit. Nižší budou ceny výrobků navázaných na ropu, ve zbylých okruzích se pak začíná projevovat vliv klesajících výrobních cen v zahraničí. Ceny agrárních komodit také postupně ztrácí dynamiku, což bude působit na nižší růst cen v potravinářství. Hlavním přispěvatelem k inflaci průmyslových producentů tak ve zbytku roku zůstane elektřina.



Autor: Eliška Jelínková, Luboš Růžička, analytici

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.