Slabá makroekonomická data z USA spustila výprodejní tsunami (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



O rumunská aktiva ČEZ údajně vyjádřila zájem více jak dvacítka firem.

ČSSD nadále chce prosadit sektorové zdanění bank, které chce zatížit daní až ve výši 0,3 % celkových aktiv. ANO návrhy odmítá a poukazuje na vznik Národního rozvojového fondu.

Evropské akcie prohloubí na začátku seance své předchozí ztráty. Trhy se budou mimo jiné muset také vypořádat s oznámením, že od 18. října uvalují Spojené státy cla na dovoz evropských letadel a některých potravin.

Dnes bude zveřejněna řada makroekonomických ukazatelů jak v USA, tak v Evropě. Největší pozornost si vyslouží index ISM ze sféry služeb ve Spojených státech, obdobné indexy PMI budou publikovány i v dalších zemích. Kromě toho se dočkáme amerických objednávek dlouhodobého zboží nebo maloobchodních tržeb či cen průmyslových výrobců za eurozónu.

Obchodování na zámořských trzích

Dozvuk úterního slabého indexu ISM z amerického zpracovatelského průmyslu a včerejší horší data a revidovaná čísla k nižšímu za předchozí měsíc o počtu nových pracovních míst v soukromém sektoru USA (ADP report) poslaly akciové trhy po celém světě hluboko do červeného. Index S&P 500 propadl o 1,8 %, když nejvíce se investoři zbavovali akcií cyklických firem, jako jsou energetické firmy, finanční domy nebo informační technologie.

Výprodejní tsunami oběhla celý svět a vrátila se do asijsko-pacifického regionu ještě s větší sílou. Nejvíce zasáhla trhy v Austrálii a Japonsku, kde tamní indexy přicházejí o dvě procenta. Ztráty ostatních burz se pohybují do jednoho procenta. Zelený ostrůvek bychom na akciové mapě hledali velmi obtížně.

Americký ISM ze sféry služeb bude tahákem dnešního dne. Na jeho důležitosti se podepsal stejný ukazatel ze zpracovatelského průmyslu, který v úterý klesl na nejnižší hodnotu od poslední recese ve Spojených státech. To velmi vystrašilo obchodníky po celém světě a vzhledem k tomu, že služby jsou hlavním zdrojem tvorby HDP v USA, dají nám dnešní údaje důležité signály o stavu světové ekonomické jedničky. Konsensus Bloombergu počítá s hodnotou okolo 55 bodů. Cokoliv pod touto úrovní v blízkosti hranice 50 bodů by výprodeje na akciových trzích výrazně umocnilo. Na druhou stranu pozitivní překvapení by napětí na trzích uvolnilo, což by mohli obchodníci využít opětovně k levnějším nákupům akcií. Naše odhady jsou posazeny spíše k nepatrně lepšímu výsledku.

ČEZ

Dle deníku E15 existuje více jak dvacítka firem, které se přihlásily do tendru na prodej rumunských aktiv ČEZ. Uchazeči měli vyjádřit svůj zájem do 25. září. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž číslo konkrétně nekomentoval, jen uvedl, že zájem je větší, když Rumunsko je atraktivní trh. Mezi nimi je například rumunská státní distribuční společnost Electrica nebo největší výrobce energie v zemi, společnost Hidroelectrica.

ČEZ prodává celkem sedm společností a zájem bylo možné vyjádřit o všechny v jednom balíku nebo pouze o jednotlivé společnosti. Největší význam mají distribuční síť, větrné parky a čtyři menší vodní elektrárny. Rumunsko vloni vygenerovalo EBITDA přes 3 mld. CZK. Velký zájem uchazečů naznačuje, že by konečná prodejní cena mohla být zajímavá a mohla by se přiblížit 30 mld. CZK.