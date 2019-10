Rozbřesk: WTO verdiktem v kauze Airbus otevírá novou frontu obchodní války

Obchodní války postupují do další fáze. Donald Trump slaví první vítězství na půdě Světové obchodní organizace (WTO). Ta rozhodla v kauze Airbus v neprospěch Evropské unie - označila státní podporu výrobci letadel za nepřípustnou a umožnila uvalit USA cla ve výši až 100 % na zboží v hodnotě 7,5 miliardy dolaru. Vítězství ovšem může brzy Donaldu Trumpovi zhořknout - WTO by měla brzy rozhodnout o proti-žalobě Bruselu na americký Boeing, kde verdikt s vysokou pravděpodobností bude podobný. Jen rozhodnutí v kauze Airbus přišlo o něco dříve, a to je možná trochu problém…



WTO apeluje na obě strany, aby se nehledě na možnost uvalení cel dohodly smírně. To by však nesmělo rozhodnutí v kauze Airbus přijít o půl roku dříve než v kauze Boeing. Donald Trump, který je na domácí politické scéně pod tlakem, se teď bude verdikt WTO snažit prezentovat jako vítězství a šanci uvalit cla si těžko nechá ujít. Americké ministerstvo obchodu už oznámilo, že plánuje zavést cla na letadla z EU ve výši 10 % a na oblečení a potraviny (jako skotská whisky) ve výši 25 %. Brusel už se nechal slyšet, že v takovém případě zkusí vymyslet proti-opatření dříve, než padne rozhodnutí v kauze Boeing. Taková obchodní přestřelka může narušit relativně sofistikované trans-atlantické výrobní řetězce - Airbus kupříkladu přes 40 % součástek pro americký trh (novými cly přímo ohrožený) bere od amerických subdodavatelů a podle jeho vlastních výpočtů v USA přímo či nepřímo zaměstnává přes 270 tisíc zaměstnanců.



Navíc, pokud začnou USA a EU obchodně válčit na poli dopravních letadel, roste výrazně pravděpodobnost, že jiskra přeskočí i jinde. Donald Trump chce do začátku listopadu rozhodnout, zda uvalit cla na evropský automobilový průmysl a po verdiktu WTO v kauze Airbus se trhy mají důvod bát i na této frontě. Česká koruna zastavila své zisky a osciluje pod 25,80 EUR/CZK . Dnes na ni budou doléhat slabé výkony akcií , rozjezd obchodní přestřelky mezi EU a USA a v neposlední řadě může být nervózní i z verdiktu Evropského soudního dvora v kauze polské zahraniční hypotéky Slabší makro data z USA a s tím související propad akcií na Wall Street ublížily včera dolaru . Trh se nyní zjevně bude zajímat o ekonomické statistiky z USA podrobněji a proto například dnes odpoledne zveřejněná data za ISM ve službách mohou být pro eurodolar velmi důležitá.Po zasedání NBP včera významně zpevnil zlotý, přičemž důvodem nebyly ani tak komentáře k měnové politice, ale k dnešnímu slyšení u Evropského soudního dvora ohledně kauzy dříve poskytnutých půjček polskými bankami. Guvernér NBP Glapinsky více méně dopad možných penalizací na tiskové konferenci bagatelizoval s tím, že efekt bude rozložen v letech. Zároveň dodal, že se v případě kurzu zlotého není třeba čehokoli obávat. Po těchto homeopatických slovních intervencích zlotý zpevnil, byť dnešní rozhodnutí Evropského soudu (slyšení začíná v 9:30) bude jistě sledovat. Ropa Brent ztrácí půdu pod nohama a její cena se propadá pod hranici 58 USD barel . Impuls k dalšímu poklesu cen přišel tentokrát ze strany nejnovějších dat k americkým zásobám surové ropy . Ty totiž dle dat EIA vzrostly v posledním týdnu o 3,1 mil. barelů , o poznání více, než trhy předpokládaly. V pozadí zájmu pak zůstal mírný pokles americké produkce (-100 tis. barelů denně) na 12,4 mil. barelů denně.