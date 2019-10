ČEZ: Velký zájem o rumunská aktiva

Podle deníku E15 vyjádřilo zájem o koupi rumunských aktiv ČEZ více než dvacet subjektů. Mluvčí společnosti Ladislav Kříž pouze uvedl, že zájem je veliký vzhledem k atraktivitě trhu. ČEZ se tedy rozhodl pro prodej ve správnou chvíli.

ČEZ prodává v Rumunsku distribuční síť, větrné parky a čtyři menší vodní elektrárny.

Cena by podle odhadů J&T měla přesáhnout 30 mld. Kč (56 Kč na akcii), rovněž analytici České spořitelny uvádějí, že prodej by proto mohl vynést více než 30mld. Kč, které odhadovali dříve a ČEZ by na základě toho mohl vyplatit extra dividendu ve 2H20/2021...