Koruna v prostředí současných trhů

Americký index Dow Jones se za poslední dva dny propadl o více než 800 bodů. Investoři se odvrací od rizikovějších aktiv a naopak se zaměřují na ta bezpečnější, včetně státních dluhopisů a drahých kovů. Nálada na současných trzích není dobrá. Taková situace by měla nahrávat měnám tzv. bezpečných přístavů a naopak podkopávat rizikovější, jako jsou ty rozvojových zemí a další cyklické měny.

Co živí aktuální risk-off náladu? Proměnných je několik. Nervozita se váže na zpomalující evropskou ekonomiku s důrazem na Německo, kde se hovoří o propadu, byť jen do mírné, technické recese. Na to se váže oslabující inflace a oslabující inflační očekávání spojená s nejistotu kolem další akce ze strany ECB, kde panuje evidentní rozpor ohledně toho, jak dál postupovat. Americká ekonomika je na tom v relativním srovnání s Evropou lépe. Poslední data, konkr. index ISM průmyslu a tvorba nových pracovních míst v soukromém sektoru dle agentury ADP, však tento pohled mnohým narušila. Ostatně nejlépe o tom vypovídá nárůst pravděpodobnosti dalšího snížení sazeb Fedu. Ještě na začátku týdne, hovoříme-li o říjnovém zasedání, dosahovala pravděpodobnost cutu o 25 bodů necelých 40 %, dnes se nachází na bezmála 73 %.

Na pozadí výše zmíněného stojí jako největší hrozba eskalace obchodních válek. Nejde přitom jen o spor mezi USA a Čínou, ve vzduchu visí i konflikt USA vs. Evropa. Ve druhém případě můžeme za první krůček označit včerejší rozhodnutí Světové obchodní organizace, která v návaznosti na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus umožní USA uvalit cla na evropské zboží v hodnotě 7,5 miliardy dolarů. A evropský scénář může dále eskalovat, například cly na evropské automobily. V neposlední řadě je samozřejmě třeba zmínit brexit. Některé instituce stále pracují s variantou tvrdé verze, jejíž pravděpodobnost například dle Deutsche Bank dosahuje 50 % v době do konce roku.

Zaměříme-li se na korunu, která je globálně vnímána jako riziková měna, nevede si za poslední dny úplně špatně. Za poslední týden si připsala zisky jak vůči euru, tak i dolaru. Nejsilnější podporu jí poskytla Česká národní banka. Pro část trhu bylo zřejmě překvapením, že dva členové bankovní rady hlasovali pro zvýšení sazeb (podle nás to byl Vojtěch Benda a Aleš Michl). Doprovodný komentář vyzněl v jestřábím duchu, a to navíc v prostředí, kde investoři sázeli na pokles sazeb během příštího roku. Výsledkem tak byly nejsilnější hodnoty koruny vůči euru do letošního srpna.

Posílení koruny je z titulu utažení měnových podmínek pro ČNB žádoucí. Faktem je, že i tak je kurz nadále slabší oproti aktuální prognóze. Jenže právě ta byla vytvořena v srpnu, tudíž je v podstatě již zastaralá. Klíčovou událostí tak bude listopadové zasedání, kdy ČNB představí aktualizovanou verzi. Ta by podle nás – zejména vzhledem k vnějším rizikům – měla ukázat pomalejší růst, který bude konzistentní se stabilními sazbami. Rétoriku bychom však očekávali ve stejném duchu jako v září – o možnosti sazeb je možné hovořit jen v případě citlivostního scénáře, ten základní by měl být spíše o rozhodování mezi hikem a stabilitou.

Hovoříme-li o výhledu koruny ve zbytku roku, stále jsme přesvědčeni, že hlavní proměnnou bude nálada na zahraničních trzích. Důraz přitom klademe nejen na vývoj hlavních obchodních partnerů, kde by například německá recese, byť je očekávána, mohla zapůsobit na slabší euro, s nímž by se následně svezl celý region střední a východní Evropy. Vedle toho je třeba zmínit i americká cla na evropské zboží, především pokud započne debata o evropských autech. To vše v prostředí, kde je v CZK zaparkováno velké množství zahraničního kapitálu, který může mít tendenci reagovat na globální dění poměrně citlivě.

Celkově tak stále hodnotíme rizika dalšího vývoje kurzu koruny jako nakloněná směrem ke slabšímu kurzu. A to podporují nejen geopolitická rizika, ale rovněž absence potenciální poptávky po domácí měně pramenící z titulu zajištění domácích exportérů. Hodnoty nad hranicí 25,90 za euro jsme tak dle aktuálního pohledu neviděli letos zřejmě naposledy.

Očekávané hodnoty pro dnešní den

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,77 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,69 až 25,78 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,46 až 23,65 USDCZK.*

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0943 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 99,16 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0880 do 1,0967 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.