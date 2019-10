Negativní sentiment roste, cla na evropské zboží

Akciové trhy včera globálně klesaly. Do včerejšího obchodování se přelil negativní sentiment z předchozího dne a po špatných datech z výrobního sektoru dorazila americká ADP data o počtu nových pracovních míst za září v soukromém sektoru, která zaostala za očekáváním (+130 tis. nových pracovníků) a rovněž byla výrazně snížena data ze srpna. Přestože se stále nejedná o špatná data, je na nich patrné zpomalení, které ve spojení s ostatními ukazateli vzbuzuje obavy.

Dnes by měly být zveřejněna ISM data indexu nákupních manažerů ve službách, která v srpnu pozitivně překvapila a v případě dobrých čísel mohou trhům dnes mírně ulevit.

Sadu špatných zpráv doplnily informace, že USA uvalí cla na Evropské exporty ve výši 7,5 mld. USD, když WTO rozhodla, že na to mají Spojené státy právo kvůli subvencím Airbusu, které poškodily Boeing. Seznam zboží bude zahrnovat letadla a letecké komponenty a také zemědělské a průmyslové výrobky. Dá se očekávat, že EU provede protiopatření ve formě vlastních cel.

Jako jedna z prvních velkých firem dnes bude reportovat výsledky za 3Q19 PepsiCo (-2,5 %), jež by měla zveřejnit růst tržeb především v segmentu zdravějších nápojů a potravin. Výsledky by měl zveřejnit i diskontní řetězec Costco (+0,5 %), který by měl zveřejnit růst tržeb díky většímu počtu zákazníků v obchodech i růst tržeb díky lepší hrubé marži.

Problémy Boeingu (-2 %) nekončí, když americký regulátor nařídil kontroly letadel 737 NG, u kterých se objevily praskliny na spojích křídel.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny