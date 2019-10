USA mohou uvalit cla na evropské zboží

Kvůli financování leteckého výrobce Airbus povolila Světová obchodní organizace (WTO) Spojeným státům uvalit cla na zboží z EU v objemu 7,5 mld USD. Týkat by se to mohlo letadel, vína a sýrů, kabelek apod. Už z tohoto seznamu je patrné, že by to nejvíce odskákala Francie a případně také Německo.



EU se nechala slyšet, že pokud USA cla zavedou, Unie zavede odvetná cla.



Tady bych se asi postavil na stranu EU. Evropa sice Airbus podporovala, ale USA dělaly to samé v případě Boeingu. Každopádně, pokud se rozjede obchodní válka, poškodí to silně obě dvě strany. Z pohledu USA to ale může mít negativnější důsledky než v případě Číny. Je tak otázka, zdali se do toho bude chtít Trump před volbami pouštět.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny