Ranní glosa: WTO verdiktem v kauze Airbus otevírá novou frontu obchodní války

Obchodní války postupují do další fáze. Donald Trump slaví první vítězství na půdě Světové obchodní organizace ( WTO ). Ta rozhodla v kauze Airbus v neprospěch Evropské unie - označila státní podporu výrobci letadel za nepřípustnou a umožnila uvalit USA cla ve výši až 100 % na zboží v hodnotě 7,5 miliardy dolaru . Vítězství ovšem může brzy Donaldu Trumpovi zhořknout - WTO by měla brzy rozhodnout o proti-žalobě Bruselu na americký Boeing, kde verdikt s vysokou pravděpodobností bude podobný. Jen rozhodnutí v kauze Airbus přišlo o něco dříve, a to je možná trochu problém… WTO apeluje na obě strany , aby se nehledě na možnost uvalení cel dohodly smírně. To by však nesmělo rozhodnutí v kauze Airbus přijít o půl roku dříve než v kauze Boeing. Donald Trump , který je na domácí politické scéně pod tlakem, se teď bude verdikt WTO snažit prezentovat jako vítězství a šanci uvalit cla si těžko nechá ujít. Americké ministerstvo obchodu už oznámilo, že plánuje zavést cla na letadla z EU ve výši 10 % a na oblečení a potraviny (jako skotská whisky) ve výši 25 %. Brusel už se nechal slyšet, že v takovém případě zkusí vymyslet proti-opatření dříve, než padne rozhodnutí v kauze Boeing. Taková obchodní přestřelka může narušit relativně sofistikované trans-atlantické výrobní řetězce - Airbus kupříkladu přes 40 % součástek pro americký trh (novými cly přímo ohrožený) bere od amerických subdodavatelů a podle jeho vlastních výpočtů v USA přímo či nepřímo zaměstnává přes 270 tisíc zaměstnanců.Navíc, pokud začnou USA a EU obchodně válčit na poli dopravních letadel, roste výrazně pravděpodobnost, že jiskra přeskočí i jinde. Donald Trump chce do začátku listopadu rozhodnout, zda uvalit cla na evropský automobilový průmysl a po verdiktu WTO v kauze Airbus se trhy mají důvod bát i na této frontě.