Odkryl Boris karty?

Boris Johnson včera zaslal představitelům EU návrh nové brexitové dohody včetně náhrady irské pojistky. Zatím nejsou známy úplné detaily, nicméně Johnson chce udělit Severnímu Irsku speciální a dočasný statut volného trhu s EU pro zemědělské a průmyslové zboží. Zahraniční obchod by se tak řídil unijními pravidly.



Zatím neznáme detaily a tedy ani reakci států. Irsko se už ale nechalo slyšet, že je proti. Slovo Borise Johnsona pro něj není zárukou a navíc nový návrh počítá s obnovením celnic a různých checkpointů (byť dále od hranice). To je pro Irsko nepřijatelné. Dá se čekat, že hlas Irska jako člena EU bude klíčový i pro ostatní země EU (teda kromě Británie samozřejmě), a že EU zůstane jednotná.



Když o tom přemýšlím, tak to na mě působí spíše jako další politická hra Borise, kdy mu o dohodu s EU v podstatě nejde. Johnson jen prostě potřebuje obětního beránka, na kterého svede neúspěch. Proto to nyní vypadá tak, že poslal do EU návrh, který bude odmítnut (a on to ví). Pak prohlásí EU za viníka toho, že dohoda nebyla schválena, a získá politické body. Ale to je jen má spekulace.



Příštích pár dní bude ještě zajímavých. Pravděpodobnost tvrdého brexitu je stále blízko 50 %. Libra včera mírně oslabila, nicméně stále trhy především čekají, kam se misky vah převáží. Proto zatím libra nenabrala jasnější směr (oslabení či posílení) a kurz EUR/GBP zůstává blízko hladiny 0,89.



Jiří Polanský, analytik České spořitelny