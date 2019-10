Nad Temelínem létal diagnostický dron

Prozkoumat budovu o celkové ploše 34 tisíc metrů čtverečních, tedy asi jako tři budějovická náměstí, a přitom najít i milimetrové odchylky. Takový byl úkol speciálního dronu, který nedávno létal nad jednou z pomocných v Jaderné elektrárně Temelín.

Jde o premiérové použití dronu u nás pro tyto účely. Zatím čekáme, jaké budou výsledky, do budoucna by to mohla být cesta pro kontroly stavebních objektů. Velkou výhodou toho způsobu kontroly je zmapování celého povrchu a to i těžko přístupných míst v relativně krátkém čase,

uvedl Jan Kruml, ředitel JE Temelín.