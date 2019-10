Německá banka Bayern LB očekává růst Bitcoinu na 90 000 $

Německá banka Bayern LB (Bayerische Landesbank), která je z 94 % ve vlastnictví státu Bavorsko, očekává růst Bitcoinu. Jeho cena by se po halvingu mohla vyšplhat až na 90 tisíc dolarů.



Bayern LB čeká růst

Ubývající nabídka nových mincí BTC vede mnoho lidí i institucí ke stejnému závěru. Bitcoin by měl v dohledné době opět začít růst. Řada obchodníků včetně známých osobností předpovídá, že se dostaneme na hodnoty předešlého ATH a ještě výše. Patří k nim třeba analytik PlanB či Saifedean Ammous.

Právě tyto a další předpovědi a zmínky o výsledcích analýzy stock-to-flow vedly německou banku Bayern LB k tomu, aby si tyto údaje sama ověřila. Provedla zmíněnou analýzu a nyní je bullish. Čeká prudký růst po halvingu 2020.

Zpráva uvádí, že po porovnání existuje „silná korelace“ mezi cenou bitcoinu a jeho poměrem stock-to-flow. Stock-to-flow (SF) je analytická metoda běžně používaná v rámci komodit, jako je zlato a stříbro, k zjištění nedostatku aktiva na základě jeho množství v oběhu (zasoby) a roční produkce (toku).

Bitcoin za 90 000 $

Bayern LB, který danou metodu využil pro Bitcoin, nyní očekává růst jeho ceny. Předpověď hovoří o 90 tisících dolarů za jednotku po halvingu v roce 2020. Důvodem je nedostatek Bitcoinu, který by ho již brzy mohl přiblížit zlatu. Banka Bayern LB vydala graf, kde srovnává SF některých drahých kovů s Bitcoinem.

Zpráva uvádí:

„Bitcoinu se již pravděpodobně v příštím roce podaří dosáhnout poměru stock-to-flow, který bude podobně vysoký jako u zlata.“

Graf ukazuje poměry SF bitcoinu, zlata, stříbra, platiny a palladia. Zpráva naznačuje, že SF bitcoinů půjde ze současného poměru 25,8 na přibližně 53 po halvingu – což je neuvěřitelně blízko zlatému SF na 58.

Závěr

Banka na základě poměru SF, který zhodnotila poté, co ji inspirovali někteří analytici, očekává prudký růst BTC. Po halvingu v roce 2020 by podle ní měl Bitcoin stát 90 tisíc amerických dolarů. Ve své zprávě však na konci uvádí, že i ten nejpřesnější statistický model může „zoufale selhat, když se pokouší předpovídat budoucnost.“

