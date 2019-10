3 nejčastější chyby při učení německého jazyka

Jazykové školy registrují zvýšený zájem o kurzy němčiny

Německý jazyk je stabilně již delší dobu druhým nejpoptávanějším jazykem, a to hned po angličtině. Lidé začínají chápat, že roste zájem o německy mluvící zaměstnance. Společně s nízkou nezaměstnaností přicházejí zajímavé pracovní nabídky. Je škoda je nevyužít jenom proto, že němčina není vaše silná stránka. Roste proto zájem o lekce němčiny, rovněž firmy nabízejí i firemní výuku cizích jazyků. Společně se nyní podíváme na 3 nejčastější důvody, proč lidé dělají chyby při učení německého jazyka, a tak se stále nedokáží zlepšit.

1) Učit se nechcete a nesoustředíte se

Pokud studujete a musíte se učit německý jazyk, který máte ve škole jako povinný, můžete mít k výuce averzi. Není nic horšího, než nadávat na své povinnosti, a dívat se na vše z té horší stránky. Zkuste vaše myšlení zcela otočit, uvědomte si, že tímto jazykem mluví na světe cca 190 milionů lidí. Německy se domluvíte nejen přímo v samotném Německu, ale i v Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích po celém světě. No a je logické, že když se vám do něčeho nechce, tak se ani pořádně nesoustředíte. Najděte si tedy alespoň 10 – 20 minut času denně a plně se soustřeďte. Uvidíte, že výsledky se brzy dostaví. Aby vás začala němčina opravdu bavit, co se zkusit podívat na oblíbený film či seriál právě v tomto jazyce?

2) Neučíte se nahlas a pořádně neposloucháte

Je dobré si zvyknout na to, že z vašich úst vychází německá slovíčka, fráze a věty. Říkejte si proto všechno nahlas a pořád dokola si vše opakujte. Opakování slovíček potichu či dokonce jenom v duchu je velkou chybou. Když si budete procvičovat výslovnost a pak vás někdo na ulici osloví německy, nebudete se bát konverzovat. A to je základ! Můžete zkusit mluvit i sami se sebou a nahlas si říkat, co děláte, co si oblékáte, jíte apod. Kromě samotného mluvení, je důležitý poslech. K tomu jsou skvělé právě seriály nebo filmy v německém jazyce. Hodně videí najdete v němčině i na Youtube.

3) Učíte se moc dlouho a nepravidelně Není nic horšího, než si sednout k učení cizího jazyka jednou za měsíc na celé odpoledne. Takhle se pozitivních výsledků rozhodně nedočkáte. Když budete sedět u učení moc dlouho, efekt bude opačný. Maximální vhodná doba je kolem 20 až 50 minut. Raději kratší dobu, ale častěji během dne. Velmi důležitá je také pravidelnost. Jakmile budete učení pořád dokola odkládat, daleko se nedostanete. Překonejte tedy lenost a udělejte si z procvičování zdravý návyk, který zařadíte do svého života. Pro aktuální videa o německém jazyce odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to! Autorka: Mgr. Iveta Damborská Editorka: Zuzana Klímová