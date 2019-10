Děti jako oběti nezodpovědnosti jednoho z rodičů? Ministryně Maláčová má řešení – zálohované výživné

Tři čtvrtiny Čechů souhlasí s vyplácením zálohovaného výživného. Vyplývá to z průzkumu CVVM. O zálohovaném výživném se v Česku diskutuje 15 let a současná vláda se k pomoci samoživitelům a samoživitelkám zavázala v programovém prohlášení. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce situaci rodin zlepšit a přichází proto se zálohovaným výživným, inspirovaným slovenským modelem.

„Situace samoživitelek, které využily všech zákonných možností, je beznadějná. Kdo si to nezažil, tak neuvěří. Vyrůstá nám proto generace dětí, které se narodily do situace, kdy na ně jeden z rodičů kašle a stát tomu jen přihlíží a vymlouvá se. Chci, aby tyto děti měly dobrý start do života, stejně jako jejich kamarádi,“ říká ministryně Maláčová.

Zálohované výživné je součástí programového prohlášení vlády. Má zajistit, že ve chvíli, kdy selžou veškeré dostupné nástroje k vymáhání výživného, nastoupí stát. Zlepšení vymáhání výživného je primárně v gesci ministerstva spravedlnosti. „Osobně bych preferovala, kdyby fungovalo vymáhání práva. Je třeba si říct, že resort spravedlnosti za posledních 6 let, co vede ministerstvo spravedlnosti hnutí ANO, v této problematice neudělal téměř nic. Chci, aby lidé věděli, že když dělají všechno správně, chodí do práce, pečují o své blízké a platí daně, stát je v tom nenechá,“ dodává Maláčová. To vedlo ministryni k rozhodnutí zákon o zálohovaném výživném předložit samostatně.

Podmínky nároku

Na zálohované výživné dosáhnou samoživitelé nebo samoživitelky, kteří mají příjem nižší než je průměrná mzda. Zároveň musí situaci aktivně řešit, tedy běží exekuce. Dlužná částka pak musí odpovídat alespoň dvouměsíčnímu výživnému. Zároveň děti samoživitelů musí plnit povinnou školní docházku. V některých částech se pak nastavení zálohovaného výživného inspiruje slovenským modelem.

Jak to bude fungovat?

Rodič, který splňuje podmínky nároku, se obrátí na úřad práce. Ten situaci posoudí a o zálohovaném výživném rozhodne do 30 dní. V případě příjmů pečujícího rodiče do výše průměrně mzdy bude poskytnuto zálohované výživné v původně stanovené výši, zavádíme však maximální hranice tak, abychom se vyhnuli extrémům. Drtivá většina dětí dostane to, co měl zaplatit rodič. Vyplacená částka je následně vymáhána státem skrze krajské úřady práce, které se připojí do již běžícího exekučního řízení s neplatičem.

Kolik to bude stát?

Podle odhadů by zálohované výživné, které by pomohlo 24 tisícům dětí, přišlo stát na zhruba 876,5 mil. Kč ročně. Už 18. 3. 2019 na koaliční radě hnutí ANO souhlasilo s ČSSD a obě vládní strany se tak shodly na potřebnosti zálohovaného výživného. Hnutí ANO tehdy dokonce souhlasilo s vyššími výdaji, než činí dnešní předpoklad – tedy 1,2 mld. Kč.