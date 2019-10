WTO rozhodla ve prospěch USA ve sporu o podporu Airbusu. USA mohou uvalit tarify vůči EU za 7,5 mld. USD

WTO dnes rozhodla ve prospěch USA ve sporu o nepovolenou podporu poskytovanou evropskými vládami evropskému výrobci dopravních letadel Airbus. Rozhodnutí WTO dává americké straně prostor pro uvalení dodatečných dovozních tarifů ve výši cca 7,5 mld. USD na evropské zboží. Původně Washington navrhoval uvalení 100procentních tarifů na dovoz zboží z EU v souhrnné výši cca 11,2 mld. USD ročně.Podle vyjádření eurokomisařky pro obchod Cecilie Malmstromové by jakékoli zavedení tarifů ze strany USA bylo krátkozrakým a kontraproduktivním krokem. Podle Malmstromové si EU s USA nemají ohledně podpory svých leteckých výrobců nic so vzájemně vyčítat a vzájemné "tarifování" může pouze uškodit vzájemných obchodním vztahům a spotřebitelům na obou stranách Atlantiku.Komisařka nicméně naznačila, že pokud USA své hrozby splní a tarify skutečně zavedou, nezbyde EU nic jiného, než se zachovat stejným způsobem vůči dovozům amerického zboží do EU.