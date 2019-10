DLUHOPISY.CZ MAJÍ DESATERO RAD PRO INVESTORY

Zejména s ohledem na pátou vlnu státních dluhopisů je tomuto finančnímu instrumentu věnována velká pozornost. Zejména emise soukromých subjektů slibují vysoké procento zhodnocení prostředků. S vysokými výnosy se však často pojí vysoké riziko. Před jejich nákupem je naprosto nezbytné důkladně se s emisí seznámit. V rámci inzertního portálu Dluhopisy.cz jsme proto připravili desatero doporučení, na co si dát pozor.

Dluhopisy jsou s ohledem na výnosy skutečně atraktivní. Neznamená to ale to, že je možné bezhlavě investovat do čehokoliv. Stejně jako ostatní, ani tento produkt není bez rizika. Na základě naší praxe jsme sestavili desatero doporučení, co by si investoři měli zjistit před tím, než se rozhodnou dluhopisy koupit.

Základním problémem je především to, že investoři si primárně vybírají podle procenta výnosu, které emise nabízí. Bohužel k tomu lidé často přistupují poměrně lehkovážně, přesto že jde o jejich vlastní peníze.

Pozitivní je, že dříve o dluhopisech nikdo příliš nevěděl a obava do nich investovat byla větší, než dnes. Nyní už se jedná o vcelku běžnou záležitost. Investoři se také naučili emitenty sami prověřovat a rozdělováním investic více diverzifikovat riziko. Právě diverzifikace portfolia a důkladná prověrka nejen emise, ale také emitenta případné riziko výrazně snižuje.

DESATERO RAD PRO INVESTORY DO DLUHOPISŮ:

1. Uvědomte si, že za nákup dluhopisů nesete odpovědnost především Vy sami.

2. Zvažte vždy možné přínosy i rizika (vysoký výnos se často pojí s vysokým rizikem).

3. Dobře si rozmyslete, do jakého projektu investovat a pečlivě si vždy přečtěte emisní podmínky.

4. Prověřte si, komu svěřujete Vaše peníze. (Víte skutečně, kdo za firmou stojí? Kdo je jejím jednatelem a kdo majitelem? Nemají dluhy nebo nejsou v exekuci? Stačí se podívat na obchodní, živnostenský, insolvenční rejstřík a prověřit centrální evidenci exekucí.)

5. Zjistěte si, jak dlouho a v čem emitent podniká? (Start-upy mohou přinést velké peníze i velká zklamání.)

6. Ověřte si praktické fungování emitenta. (Mají vlastní kanceláře nebo jen P.O. box? Zvedne Vám někdo telefon, když jim zavoláte?)

7. Zkontrolujte si emisní historii firmy. (Vydali už nějakou emisi a splatili ji?)

8. Ověřte si, zda je emise nějakou formou zaručena. (Např. ručitelským prohlášením fyzické osoby? Nebo zástavou nemovitosti v katastru?)

9. Přesvědčte se, zda Vám firma ukáže potřebné výkazy v plném rozsahu.

10. Zeptejte se, zda má firma vyhotovený rating, nebo alespoň tzv. iRating (nezávislé hodnocení rizikovosti jednotlivých emitentů) a na jaký stupeň.